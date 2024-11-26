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علوم الدار

وزيرة الشباب بمملكة البحرين تؤكد متانة العلاقات التاريخية بين الإمارات وبلادها

روان توفيقي خلال مشاركتها في منتدى المرأة العالمي (وام)
27 نوفمبر 2024 01:03

دبي (وام)

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أكدت سعادة روان بنت نجيب توفيقي، وزيرة الشباب بمملكة البحرين، متانة العلاقات التاريخية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وتمتد جذورها لعقود طويلة ساعد في نموها وتطورها الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمعهما في مختلف المجالات بتوجيهات القيادة الرشيدة في البلدين.
وقالت توفيقي، على هامش أعمال منتدى المرأة العالمي 2024 الذي تحتضن دبي أعماله، إن وزارة الشباب في مملكة البحرين تعتمد منهجية واضحة في تزويد الشباب بالمهارات والتعليم، وذلك من خلال اكتشاف وصقل وإبراز مواهبهم وإعداد قاعدة بيانات للموهوبين منهم، ورسم طريق لهم نحو المستقبل.
وأضافت: «نضع كل ثقتنا في شباب البحرين باعتبارهم الأقدر على توصيف المستقبل، ووضع حلول للتحديات، ولذا تم إطلاق خدمة المستشار التي تهتم بإشراك الشباب في وضع الحلول المناسبة للتحديات»، موضحة أن ملف تمكين الشباب جزء لا يتجزأ من العمل الحكومي، ولذا تم إدماج احتياجات الشباب بنص واضح في برنامج الحكومة.
وأشادت بالتعاون المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في مجالات العمل الشبابي، منوهة في هذا الصدد إلى عدد من الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين في هذا الجانب والتي كان لها أثرها الإيجابي في إطلاق برامج ومبادرات شبابية مشتركة، ساهمت في التقاء شباب البلدين وتوطيد العلاقات بينهم، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة. 
وأوضحت وزيرة الشباب بمملكة البحرين أن أحدث أشكال التعاون بين البلدين تمثل في مشاركة المؤسسات الشبابية بدولة الإمارات في «شبكة الأمل» التي أطلقتها مملكة البحرين في شهر نوفمبر الجاري، وتجمع الدول الواثقة في شبابها وقدراتهم كونهم أمل المستقبل.

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