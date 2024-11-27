اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، خلال زيارة لمطار دبي الدولي على أحدث الطائرات من طراز "إيرباص A350" المنضمة إلى أسطول "طيران الإمارات"، والتي تسلمتها الناقلة الجوية إيذاناً بدخولها إلى الخدمة قريباً، وتعتبر الأولى من بين 65 طائرة من ذات الطراز ينتظر أن تتسلمها "طيران الإمارات" على مدار السنوات القليلة المقبلة، وذلك وفق الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على منصة "إكس".

محمد بن راشد يطّلع خلال زيارة لمطار #دبي الدولي على أحدث الطائرات من طراز "إيرباص A350" المنضمة إلى أسطول "طيران الإمارات" والتي تسلمتها الناقلة الجوية إيذاناً بدخولها إلى الخدمة قريباً، وتعتبر الأولى من بين 65 طائرة من ذات الطراز ينتظر أن تتسلمها "طيران #الإمارات" على مدار… pic.twitter.com/TIrRD7aV8g — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) November 27, 2024