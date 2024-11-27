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منتدى المرأة العالمي يناقش تشكيل مستقبل المواهب البشرية

منتدى المرأة العالمي يناقش تشكيل مستقبل المواهب البشرية
27 نوفمبر 2024 11:22

استضاف منتدى المرأة العالمي - دبي 2024، أمس ضمن فعاليات يومه الأول، جلسة "مساحات عمل الجيل القادم: تشكيل مستقبل المواهب البشرية".

شاركت في الجلسة إيمان القاسم، نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بشركة الإمارات العالمية للألمنيوم ، وأدارتها الإعلامية نانسي بحمد من فوربس الشرق الأوسط.

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وأكدت إيمان القاسم، أنّ استراتيجية الشركة الآن تتمثّل في أن يكون 25% من موظفيها في المناصب الرئيسية من النساء بحلول عام 2025، وجعل 15% من موظفي الشركة من النساء بحلول عام 2026.
وأضافت أنه من المثير رؤية المزيد من الشركات المهتمة بقيادة التغيير والتنوع بين الجنسين عبر الصناعات المختلفة، وخصوصاً في صناعتنا وهذا ما تعمل عليه دولة الإمارات، مشيرة إلى أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تمتلك استراتيجيةً قويةً ومتينةً، فيما يتعلق بالتنوع والتوازن بين الجنسين.
وأوضحت أنّ الشركة وظفت أكثر من 200 امرأة على مدى السنوات القليلة الماضية؛ لتحقيق هذا الهدف، وتواصل الشركة توظيف المزيد كل عام؛ للوصول إلى هذا الهدف، لافتة إلى أن الهدف من مشاركتها في منتدى المرأة العالمي هو مشاركة تجربة الشركة مع الآخرين، إذ لديهم أكثر من 17 مبادرة تستهدف مجالات مختلفة في الشركة بدءًا من التحول الثقافي، وحتى تمكين توظيف النساء.

وفي رسالة إلى القيادات الشابة، خاصة النساء الساعيات لتحقيق تغيير في الصناعات التقليدية، أكدت أهمية الصبر والعمل التدريجي، لافتة إلى أن التغيير لا يحدث بين ليلةٍ وضحاها، وإنّما من خلال كل اجتماع أو تفاعل، يمكنك دفع الأمور نحو الأمام، وبمرور الوقت ستتحقق إنجازات كبيرة.
وأوضحت أنّ شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تُسلّط الضوء على أهمية الجمع بين الطموح والعمل الجاد والإيمان بالتغيير كأدوات لتحقيق النجاح في بيئة العمل الحديثة.

المصدر: وام
المواهب
منتدى المرأة العالمي
دبي
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