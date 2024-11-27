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ميديكلينيك الشرق الأوسط تطلق برنامج "ميديكلينيك هي"

ميديكلينيك الشرق الأوسط تطلق برنامج "ميديكلينيك هي"
27 نوفمبر 2024 16:00

أعلنت ميديكلينيك الشرق الأوسط، إحدى أبرز مقدمي الرعاية الصحية الخاصة في الإمارات العربية المتحدة والشريك الرسمي الصحي في منتدى المرأة العالمي بدبي، عن إطلاق برنامجها الجديد ميديكلينيك هي، الذي يركز على صحة المرأة بمختلف جوانبها، من الوقاية إلى تعزيز العافية، مع تغطية كافة مراحل حياة المرأة بدءاً من المراهقة، مروراً بسن الإنجاب، ومنتصف العمر، وصولاً إلى مرحلة انقطاع الطمث وما بعدها.

حيث صُمم برنامج ميديكلينيك هي ليضمن حصول النساء، مهما كانت احتياجاتهن الصحية، على رعاية سلسة ومنسقة تلبي متطلباتهن في الوقت المناسب.


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تقدم ميديكلينيك مسار رعاية متكامل يغطي سلسلة متصلة من الخدمات الصحية، مع التركيز على خدمات الفحص الوقائي، والأمومة والخصوبة، وأمراض النساء العامة والمتخصصة بما في ذلك علاج سرطان الإناث في مراكز السرطان الشاملة بدبي وأبوظبي.

بالإضافة إلى العلاج الطبيعي لصحة المرأة، وخدمات الجمال والعافية، وإدارة مرحلة انقطاع الطمث.

 

بغض النظر عن طبيعة احتياجاتهن الطبية، تلتزم ميديكلينيك بتقديم أعلى المعايير الدولية للرعاية الصحية، حيث يعمل فريق من الخبراء المتخصصين في جميع مجالات صحة المرأة لضمان حصول كل مريضة على أفضل رعاية تعاونية متعددة التخصصات، سواء كانت تتطلع لاستقبال مولود جديد أو تحتاج إلى علاج متقدم لحالة صحية معقدة.


 

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صرّح هاين فان إيك، الرئيس التنفيذي لميديكلينيك الشرق الأوسط، قائلاً : "إن ميديكلينيك لطالما أولت اهتماماً كبيراً بصحة المرأة وعافيتها، ولكن مع إطلاق ميديكلينيك هي، نأمل أن نصبح أكثر قرباً من المرأة من خلال تعريفها بمجموعة الخدمات الشاملة التي نقدمها، ونسعى لتمكين النساء من خلال تعزيز وعيهن حول كيفية وأماكن وزمن الاستفادة من خبراتنا العميقة، حيث تتميز المرأة باحتياجات صحية فريدة، وهدفنا هو تقديم رعاية تناسب الظروف الشخصية لكل مريضة".


 

 

لمزيد من التفاصيل حول ميديكلينيك هي، يُرجى زيارة:

https://www.mediclinic.ae/en/corporate/mediclinic-woman.html

 




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