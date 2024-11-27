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علوم الدار

هيئة الأعمال الخيرية العالمية تربط بوابة المساعدات بالهوية الرقمية

هيئة الأعمال الخيرية العالمية تربط بوابة المساعدات بالهوية الرقمية
27 نوفمبر 2024 12:17

أعلنت هيئة الأعمال الخيرية العالمية، عن ربط بوابة المساعدات التابعة لها بالهوية الرقمية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة حكومة دبي الرقمية وبدعم من "عجمان الرقمية".

ويتيح هذا الربط للمستفيدين تسجيل ملفهم التعريفي على البوابة، ومن ثم الوصول بسهولة إلى الخدمات المتاحة واختيارها حسب الحملة، دون الحاجة إلى إعادة تقديم بياناتهم الثبوتية في كل مرة.

وجاءت هذه الخطوة بعد توقيع مذكرة تفاهم لتوفير خدمات دعم الهوية الرقمية لبوابة المساعدات، بهدف تعزيز الكفاءة وسهولة الوصول إلى الخدمات الخيرية والإنسانية.

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وقال الدكتور خالد الخاجة، الأمين العام للهيئة، إن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على مواكبة التطورات الرقمية وتسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات بسرعة وسهولة، موضحا أن الربط بالهوية الرقمية يعد نموذجاً للريادة في تحسين تجربة المستخدم، ويسهم في تحقيق رؤية الإمارات نحو مستقبل رقمي مستدام.

وأكد أن الهيئة تتبنى مبادرات رقمية مبتكرة تهدف إلى زيادة مستوى الأمان والموثوقية، وتوفير الوقت والجهد للمستفيدين، معربا عن شكره لشركاء النجاح والداعمين لهذه المبادرات، ومشيداً بفرق عمل الهيئة التي تبذل جهوداً مخلصة لتلبية احتياجات الفئات المستفيدة من الأسر المتعففة والأيتام والمحتاجين.
 

المصدر: وام
المساعدات الإنسانية
هيئة الأعمال الخيرية
الإمارات
الهوية الرقمية
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