الأربعاء 27 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

النائب العام للدولة: أمر رئيس الدولة بالإفراج عن 2269 نزيلاً لفتة إنسانية

النائب العام للدولة: أمر رئيس الدولة بالإفراج عن 2269 نزيلاً لفتة إنسانية
27 نوفمبر 2024 12:50

أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، أن أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالإفراج عن 2269 نزيلاً من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية المحكوم عليهم في قضايا مختلفة، بمناسبة احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ53، لفتة إنسانية من قائد يضرب المثل في التسامح والإنسانية لإعادة تصحيح مسار المحكوم عليهم، وإعطاء نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية فرصة التغيير نحو الأفضل، والبدء من جديد في المشاركة الإيجابية والاندماج مجددا في نسيج المجتمع على نحو بناء، لا سيما في هذه المناسبة العظيمة التي تعكس أسمى معاني العطاء للوطن ومن يعيش على أرضه.
ورفع النائب العام بهذه المناسبة، أسمى آيات الشكر والعرفان، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى قيادات دولة الإمارات، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات ويديم عليها الأمن والأمان.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يمنح مساعد رئيس روسيا المعني بالمناخ وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى
حاكم الفجيرة يأمر بالإفراج عن 118 سجيناً بمناسبة عيد الاتحاد الـ53
المصدر: وام
المؤسسة العقابية والإصلاحية
رئيس الدولة
النائب العام للدولة
الإمارات
النزلاء
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تعرف بجهودها في التوعية الإعلامية خلال الكونغرس العالمي للإعلام
علوم الدار
شرطة أبوظبي تعرف بجهودها في التوعية الإعلامية خلال الكونغرس العالمي للإعلام
اليوم 14:07
أرتيتا يشيد بأرسنال «الشجاع»!
الرياضة
أرتيتا يشيد بأرسنال «الشجاع»!
اليوم 14:03
ألفاريز يواصل تسريع وتيرة الأهداف مع أتلتيكو مدريد
الرياضة
ألفاريز يواصل تسريع وتيرة الأهداف مع أتلتيكو مدريد
اليوم 14:00
كلباء.. «الشباك النظيفة» للمرة الرابعة
الرياضة
كلباء.. «الشباك النظيفة» للمرة الرابعة
اليوم 14:00
رئيس الدولة يمنح مساعد رئيس روسيا المعني بالمناخ وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى
علوم الدار
رئيس الدولة يمنح مساعد رئيس روسيا المعني بالمناخ وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى
اليوم 13:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©