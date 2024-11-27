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حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 683 نزيلاً بمناسبة عيد الاتحاد الـ53

حاكم الشارقة
27 نوفمبر 2024 13:51

أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالإفراج عن 683 نزيلاً، من الذين يقضون مدة محكوميتهم بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في الشارقة، وانطبقت عليهم شروط العفو، وفق شروط حسن السيرة والسلوك، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ورفع اللواء عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، بهذه المناسبة، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو حاكم الشارقة، على مكرمته السامية بالعفو عن المحكومين، والتي تعكس حرص سموه الدائم على دعم الاستقرار الأسري وتعزيز تماسكه.

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وأشار سعادته إلى أن هذه اللفتة الكريمة تجسد رؤية سموه الحكيمة في إحياء الأمل، وإدخال السعادة والطمأنينة إلى نفوس عائلات المحكومين وأبنائهم، لا سيما في هذه المناسبة الوطنية الغالية.

وقال إن المكرمة فرصة جديدة للمشمولين بها للعودة إلى المجتمع كأفراد صالحين يسهمون بفاعلية في تعزيز مسيرة التنمية والازدهار في الوطن.

المصدر: وام
المؤسسة العقابية والإصلاحية
عيد الاتحاد
الشارقة
النزلاء
حاكم الشارقة
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