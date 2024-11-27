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علوم الدار

حاكم الفجيرة يأمر بالإفراج عن 118 سجيناً بمناسبة عيد الاتحاد الـ53

حاكم الفجيرة
27 نوفمبر 2024 13:54

أمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالإفراج عن 118 سجيناً من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في الإمارة من مختلف الجنسيات، ممن ثبتت أهليتهم وحسن سيرتهم وسلوكهم، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53 للدولة.
وتأتي المكرمة حرصاً من سموه على منح المفرج عنهم فرصة لبدء حياة جديدة وبهدف إدخال الفرحة والسرور على أسرهم.
وتقدم اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة، على هذه المكرمة الاجتماعية والإنسانية، معرباً عن أمله في أن تكون المكرمة دافعاً للمفرج عنهم للعطاء وسبيلاً للاستقامة وبداية لحياة جديدة.

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المصدر: وام
المؤسسة العقابية والإصلاحية
عيد الاتحاد
الفجيرة
النزلاء
حاكم الفجيرة
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