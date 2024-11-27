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علوم الدار

رئيس الدولة يمنح مساعد رئيس روسيا المعني بالمناخ وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى

رئيس الدولة يمنح مساعد رئيس روسيا المعني بالمناخ وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى
27 نوفمبر 2024 13:59

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، معالي رسلان يديلجيريف، مساعد رئيس روسيا الاتحادية المعني بشؤون المناخ، وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى، وذلك تقديراً لإسهاماته في إنجاح مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "COP28" الذي استضافته دولة الإمارات أواخر العام الماضي.
وجرت مراسم تسليم الوسام خلال استقبال الدكتور محمد أحمد الجابر، سفير دولة الإمارات لدى روسيا الاتحادية، معالي رسلان يديلجيريف، في مقر بعثة الدولة في العاصمة موسكو. 

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وأعرب معاليه عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على هذا التكريم.

 

المصدر: وام
روسيا
رئيس الدولة
وسام زايد
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