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شرطة أبوظبي تعرف بجهودها في التوعية الإعلامية خلال الكونغرس العالمي للإعلام

شرطة أبوظبي تعرف بجهودها في التوعية الإعلامية خلال الكونغرس العالمي للإعلام
27 نوفمبر 2024 14:07

تستعرض القيادة العامة لشرطة أبوظبي، خلال مشاركتها في الكونغرس العالمي للإعلام، الذي انطلقت أعماله أمس وتستمر 3 أيام، منظومتها الحديثة المتطورة في التوعية الإعلامية وجهودها في تعزيز مسيرة الأمن والأمان.

واطلع زوار جناح شرطة أبوظبي من مختلف الجهات الإعلامية على جهودها الريادية في مواكبة الأحداث من خلال منصة الإعلام الأمني التي تشكل نقلة نوعية ومتطورة في بث الرسائل التوعوية العاجلة للمجتمع وفق آلية دقيقة وسريعة وجهودها في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتوعية الرقمية عبر تقنية «CGI».

وأكد العميد محمد علي المهيري، مدير إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة، اهتمام شرطة أبوظبي بالوصول برسالتها الإعلامية الأمنية وعبر منصاتها للتواصل الاجتماعي، وبالتنسيق مع وسائل الإعلام إلى أكبر شريحة من المجتمع.

وقال إن الوقاية من الجريمة والتوعية المرورية الرقمية تعد أحد أهم أولويات إدارة الإعلام الأمني، والتي ترتكز عليها استراتيجية شرطة أبوظبي، لتعزيز الأمن والأمان، والحفاظ على صدارة أبوظبي ضمن أكثر مدن العالم أمانا خلال الأعوام الأخيرة.

من جانبه، قال العقيد محمد بن النوه المنهالي، نائب مدير إدارة الاعلام الأمني، إن الكونغرس العالمي للإعلام يعتبر واحداً من أهم وأبرز التجمعات الرائدة في قطاع الإعلام، بما يوفره من فرص متميزة في تعزيز التعاون مع الشركاء.

واهتمت شرطة أبوظبي، من خلال جناحها في الدورة الثالثة للكونغرس العالمي للإعلام، بالتعريف بجهودها الإعلامية في الاستدامة ضمن رؤيتها الاستراتيجية «أبوظبي رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان»، وإبراز إنجازاتها بالحفاظ على مكانة إمارة أبوظبي الريادية بكونها «المدينة الأكثر أمناً في العالم»، ومؤشراتها الريادية في خفض معدلات الجرائم، ومواصلة تحقيق درجات عالية من الإحساس بالأمن والأمان وتعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع.

وتعرض منصة المدينة الآمنة مجسم منظومة الأحوال الجوية المتقلبة، والذي يتيح للزوار التعرف إلى آلية عمل المنظومة والتي تتضمن ثماني أنظمة.

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كما قدمت إدارة الإعلام الأمني شرحا للزوار خلال مشاهدتهم في المنصة لفيديوهات الحوادث المرورية الواقعية حول فكرة مبادرة «لكم التعليق»، والتي أطلقتها الإعلام الأمني في عام 2018 بالتعاون مع مركز القيادة والتحكم- أبوظبي.

وحققت مديرية مكافحة المخدرات نتائج إيجابية كبيرة في تعزيز الوعي بمخاطر آفة المخدرات ومد يد العون للمتعاطين المبادرين للعلاج من خلال خدمة «فرصة أمل» والتي تسهم في تعزيز العلاقات بين أفراد المجتمع، والجهات المعنية والتصدي لمخاطر المخدرات ليضمن مستقبلا مشرقا للأجيال المقبلة.

ورحب الروبوت الذكي صقر بزوار جناح شرطة أبوظبي خلال زيارتهم لمنصة مديرية المرور والدوريات الأمنية، وقدم الردود حول تساؤلاتهم في العديد من موضوعات التوعية المرورية حول مخاطر الانشغال عن الطريق والنصائح المرورية وإجابات دقيقة حول قيمة المخالفات المرورية.

بدورها قدمت إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة شرحاً لزوار الكونغرس العالمي للإعلام حول أهداف برامج ودورات تخفيض النقاط المرورية وأهميتها في تعديل سلوكيات قائدي المركبات والحد من الحوادث المرورية، ويستفيد من خدمة استرجاع رخصة القيادة قائدي المركبات لمن عليهم 24 نقطة مرورية.

واطلع الزوار من خلال منصة قسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة على الصور التاريخية المهمة التي تبرز مراحل تطور شرطة أبوظبي منذ تأسيسها ونشأتها في عام 1957 وبدايات التغطية الإعلامية وتوعية الجمهور والظهور الإعلامي والإرشادات المرورية وغيرها.

كما عرض مركز التدريب الافتراضي التابع لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية ثمانية سيناريوهات افتراضية أمنية وشرطية في منصته.

وتتضمن مشاركة هيئة أبوظبي للدفاع المدني في الحدث تنظيم ورش عمل توعوية تستهدف الزوار، تتناول موضوعات مثل كيفية التعامل مع الحرائق والإصابات، وإجراءات الإسعافات الأولية في حالات الطوارئ.

المصدر: وام
الكونغرس العالمي للإعلام
شرطة أبوظبي
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