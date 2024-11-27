الأربعاء 27 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 1169 من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي

محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 1169 من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي
27 نوفمبر 2024 15:34

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بالإفراج عن 1169 من المحكومين نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي من مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الثالث والخمسين.

ويأتي أمر سموه استلهاماً لروح الاتحاد وما ارتبط بها من معاني التسامح والعطاء، والحرص على منح المشمولين فرصة جديدة للعودة إلى طريق الصواب واستئناف حياتهم كأشخاص صالحين ونافعين لأنفسهم ولمجتمعهم، في إطارٍ كامل من احترام القانون الذي يضمن أمن وسلامة واستقرار المجتمع بكافة مكوناته من مواطنين ومقيمين وزوار، لتظل دولة الإمارات على الدوام القدوة في إعلاء كلمة القانون وتأكيد مكانته كضمانة تحمي مكتسبات الوطن وتصون عليه مقدراته وتكفل لجميع أفراده البيئة الآمنة والداعمة التي تمكنهم من العمل والإبداع والتميز.  

أخبار ذات صلة
حاكم عجمان يأمر بالإفراج عن 304 نزلاء بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53
بلدية مدينة أبوظبي تحتفي بعيد الاتحاد الـ 53

وأوضح  المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، البدء الفوري في التنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي من أجل تنفيذ أمر الإفراج في أسرع وقت ممكن، وبما يضمن إدخال السعادة والبهجة على أسر وذوي المشمولين بالأمر في هذه المناسبة الوطنية الغالية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
عيد الاتحاد
محمد بن راشد
دبي
آخر الأخبار
سعود بن صقر: طموحنا لعب دوراً فاعلاً في المشهد العالمي للطاقة المستدامة
علوم الدار
سعود بن صقر: طموحنا لعب دوراً فاعلاً في المشهد العالمي للطاقة المستدامة
اليوم 17:12
«منطقة المشجعين» تعود إلى «فيراري أبوظبي»
الترفيه
«منطقة المشجعين» تعود إلى «فيراري أبوظبي»
اليوم 17:10
«حمدان بن محمد للتصوير» تعلن أسماء المُكرَّمين في «الاستدامة»
الترفيه
«حمدان بن محمد للتصوير» تعلن أسماء المُكرَّمين في «الاستدامة»
اليوم 17:08
«الرياضات الإلكترونية» يشارك في عمومية الاتحاد الدولي بالرياض
الرياضة
«الرياضات الإلكترونية» يشارك في عمومية الاتحاد الدولي بالرياض
اليوم 17:03
التحقيق مع حكم منح إنذاراً للاعب قبل مباراة في إنجلترا!
الرياضة
التحقيق مع حكم منح إنذاراً للاعب قبل مباراة في إنجلترا!
اليوم 17:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©