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علوم الدار

الأسبوع العالمي للغذاء مشاركة كبيرة من الجهات المحلية و العالمية

الأسبوع العالمي للغذاء مشاركة كبيرة من الجهات المحلية و العالمية
27 نوفمبر 2024 15:35

في الأسبوع العالمي للغذاء.. مرة أخرى تنفرد أبوظبي وتتميز باستقطاب أفضل الخبرات والمختصين وتكسب ثقة العالم ببناء مستقبل البشرية من خلال أحد أبرز نوافذه الغذاء والزراعة وسلامتهما وأمنهما المحاط بالتحديات وكيفية التغلب عليها بحلول مستدامة.

مشاركة فريدة من جميع الجهات محليا و عالميا .. والهدف تعزيز منظومة الأمن الغذائي ومكافحة الجوع .. واستعراض أحدث التطورات في تكنولوجيا الأغذية والصناعات الغذائية المستدامة.

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معارض ومعروضات وجلسات وحوارات لتحفيز وتمكين قادة المستقبل في مجال ابتكارات الأمن الغذائي ونقاشات مستمرة من أجل ريادة الغذاء ومستقبل البشرية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الأسبوع العالمي للغذاء
أدنيك
الأمن الغذائي
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