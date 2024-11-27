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حاكم عجمان يأمر بالإفراج عن 304 نزلاء بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53

حاكم عجمان يأمر بالإفراج عن 304 نزلاء بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53
27 نوفمبر 2024 16:13

أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، بالإفراج عن 304 نزلاء في المنشآت الإصلاحية والعقابية في القيادة العامة لشرطة عجمان، بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لما أثبتوه من حسن السيرة والسلوك خلال تنفيذهم مدة العقوبة، وبعد أن انطبقت عليهم شروط العفو وثبتت أهليتهم للتمتع به. ‏جاء أمر الإفراج حرصاً من صاحب السمو حاكم عجمان على إدخال البهجة والأمل إلى نفوس النزلاء بصفة خاصة، وعائلاتهم وأقربائهم وأصدقائهم بصفة عامة، لتكتمل فرحة الإفراج لديهم ولم الشمل مع عائلاتهم وذويهم، وتأكيداً لرعاية سموه واهتمامه البالغين بأفراد المجتمع على اختلاف شرائحهم وأوضاعهم الاجتماعية.


وأعرب سموه عن تمنياته للمفرج عنهم بعودة صالحة وقويمة للمجتمع والحياة العامة بعد أن أمضوا مدة عقوبتهم ولتكتمل فرحة عيد الاتحاد بعودة النزلاء إلى أسرهم.  

 

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من جهته، رفع اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، بهذه المناسبة، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، على أمر سموه بالعفو عن المحكومين، والذي يعكس حرصه على منح السجناء الفرصة ليكونوا أشخاصاً أسوياء وليلتئم شملهم مع عائلاتهم، مؤكداً مباشرة إجراءات الإفراج فوراً عن المفرج عنهم ليعودوا إلى أسرهم.

المصدر: وام
حاكم عجمان
عيد الاتحاد
حميد بن راشد النعيمي
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