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علوم الدار

طحنون بن زايد يلتقي ليزا سو الرئيس التنفيذي لشركة إيه إم دي الرائدة في صناعة الرقائق الإلكترونية

طحنون بن زايد يلتقي ليزا سو الرئيس التنفيذي لشركة إيه إم دي الرائدة في صناعة الرقائق الإلكترونية
27 نوفمبر 2024 16:46

التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، مع ليزا سو الرئيس التنفيذي لشركة إيه إم دي الرائدة في صناعة الرقائق الإلكترونية والتكنولوجيا المرتبطة بها.


وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «التقينا ليزا سو الرئيس التنفيذي لشركة إيه إم دي الرائدة في صناعة الرقائق الإلكترونية والتكنولوجيا المرتبطة بها، لمناقشة آخر المستجدات التقنية وفرص تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تدعم الأسواق العالمية.

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تساهم الشراكات النوعية مع كبرى صانعي ومطوري التكنولوجيا المتقدمة في خلق تحولات تحسن الأعمال في مختلف المجالات، وترفع من مستوى جودة ورفاهية حياة البشر».

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
طحنون بن زايد
الإمارات
التكنولوجيا
الرقائق الإلكترونية
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