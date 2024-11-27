توقعات بسقوط أمطار غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الغربية والشمالية والساحلية يصاحبها سقوط أمطار، مع انخفاض في درجات الحرارة.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر مثيرة للغبار والأتربة على اليابسة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، و تكون حركة الرياح شمالية غربية، وسرعتها / 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س. ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى شديد الإضطراب ويحدث المد الأول عند الساعة 11:17 والمد الثاني عند الساعة 00:03،و الجزر الأول عند الساعة 18:12.

وفي بحر عمان يكون الموج متوسطاً إلى مضطرب ، ويحدث المد الأول عند الساعة 20:58 والمد الثاني عند الساعة 07:30 والجزر الأول عند الساعة 14:00 والجزر الثاني عند الساعة 02:28.