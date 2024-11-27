نهيان بن مبارك يوجه باستيعاب الحاضنات والمسرعات تحت مظلة شبكة حاضنات الأعمال

وقع سعادة ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، مذكرات تفاهم مع ثلاث جهات مختلفة للانضمام إلى الشبكة الوطنية لحاضنات العمال التي أطلقها صندوق الوطن لتكون مظلة لكافة حاصنات ومسرعات الأعمال الجامعية والحكومية والخاصة على مستوى الدولة.

وضمت قائمة الحاضنات الموقعة على مذكرة الانضمام إلى الشبكة كلاً من «كاتاليست الإمارات»، ووقع عنها سعادة محمد البريكي، ومعهد سي الإمارات، ووقع عنه المهندس فارس أبو بكر، ومؤسسة «سي 3» ووقعت عنها السيدة ميديا نوتشيني.

وقال سعادة ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، إن معالي الشيخ نهيان بن مبارك، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن يؤكد لنا دائماً أن الصندوق منفتح على التعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والجامعية والخاصة التي تعمل على تعزيز قدرات الشباب، ودعم وتمكين أبناء وبنات الإمارات، بما يحقق أهدافه الاستراتيجية، والتي تتطابق مع رؤية حكومتنا الرشيدة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وأضاف القرقاوي أن اجتذاب المزيد من الحاضنات والمسرعات تحت مظلة الشبكة الوطنية لحاضنات الأعمال، يهدف إلى تعزيز دور وقدرات الحاضنات المختلفة في التدريب، والتعاون في تصميم البرامج التدريبية لتعزيز المهارات والقدرات الوطنية، وتطوير برامج تفاعلية لتعزيز التواصل بين كافة المنتسبين لهذه الحاضنات، وتقوية ارتباط الشباب بها.

ولفت إلى أن صندوق الوطن حريص كل الحرص على التعاون مع كافة الجهات في مجال تعزيز الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب، ودعم مشاريع ريادة الأعمال القائمة، من خلال الشبكة الوطنية لحاضنات الأعمال من خلال توفير كل ما يتعلق بتطوير العمل والتعاون فيما بين الحاضنات وتبادل الخبرات، وتعريف رواد الأعمال بالأدوات التي تساعد في إدارة مشاريعهم وتحسين كفاءتها، وتحليل احتياجات السوق.

وأكد القرقاوي أن معالي الشيخ نهيان بن مبارك، وجه بتعزيز قدرات الشبكة الوطنية لحاضنات الإعمال وامتداد مظلتها، لتشمل كافة الحاضنات والمسرعات بالدولة، هو هدف نعمل جميعاً لتحقيقه، في إطار حرص الصندوق على تمكين أبناء وبنات الإمارات، وتفعيل دور هذه الحاضنات وجهودها من أجل الشباب الذين اقتحموا مجال ريادة الأعمال، والتعاون في تصميم البرامج التدريبية لتعزيز المهارات والقدرات الوطنية، وتطوير برامج تفاعلية لتعزيز فهم القيم الوطنية الإماراتية وتقوية ارتباط الشباب بها.

وقال القرقاوي، عقب توقيع مذكرات التفاهم، إن صندوق الوطن منفتح على التعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة لما فيه صالح أبناء وبنات الإمارات، وما يحقق أهدافه الاستراتيجية، مؤكداً أن معالي الشيخ نهيان بن مبارك يوجه دائماً بأهمية استيعاب كافة الحاضنات والمسرعات تحت مظلة الشبكة الوطنية لحاضنات الأعمال، في إطار حرصه على وصول الخدمات والقدرات التي تملكها الشبكة إلى كافة منتسبي هذه الحاضنات.

ونبه إلى أن صندوق الوطن، من خلال مبادرة الشبكة الوطنية لحاضنات الأعمال المبادرة، يسعى إلى تهيئة البيئة المناسبة التي تجسد روح المبادرة الوطنية، وتوفير الدعم اللازم لحاضنات الأعمال والشركات الناشئة، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن جانبه، قال محمد البريكي، المدير التنفيذي للتنمية المستدامة وعضو مجلس إدارة The Catalyst، إن هذه الشراكة المهمة تسلط الضوء على التزامهم المشترك بدعم الابتكار والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أضاف أن مذكرة التفاهم هذه تمثل جهداً موحداً لتمكين المواهب الإماراتية، وسد الفجوة بين الأوساط الأكاديمية والصناعية، وتعزيز منظومة الشركات الناشئة المحلية مؤكداً سعيهم إلى تنفيذ مبادرات ذات تأثير تسهم في رؤية الدولة نحو اقتصاد قائم على المعرفة وتُمهد الطريق لمستقبل أكثر استدامة.

ويضم كادر الحاضنات والمسرعات التي وقعات مع صندوق الوطن للانضمام إلى الشبكة الوطنية لحاضنات الأعمال كلاً من: كاتاليست ومعهد سي الإمارات وسي 3 حيث يركز كاتاليست الإمارات على تقديم مبادرات، مثل المسرّعات للشركات الناشئة التي تدعم الابتكار وريادة الأعمال، ويساعد الشركات الناشئة في مراحلها الأولى، من خلال الإرشاد والتمويل وبناء الشبكات لدفع عجلة النمو وتعزيز التنوع الاقتصادي في الإمارات، فيما يركز معهد سي الإمارات على القيادة وريادة الأعمال والاستدامة، ويقدم برامج وورش عمل تهدف إلى معالجة التحديات العالمية، مع التركيز على الابتكار والحوكمة. ويتعاون المعهد مع مختلف المؤسسات لتعزيز التعليم والبحث في هذه المجالات، بينما أطلقت سي 3 برنامج المحفزات من أجل الصافي الصفري، بالتعاون مع بنك HSBC لدعم نمو الشركات الناشئة المستدامة، والمساهمة في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون في المنطقة.