بلدية مدينة العين تزين الشوارع ومواقع الاحتفالات استعداداً لعيد الاتحاد الـ53

انتهت بلدية مدينة العين تزيين الشوارع والميادين احتفالاً بعيد الاتحاد الـ53.

وبلغ عدد التشكيلات المستخدمة في الزينة 3070 تشكيلة ضوئية، وبلغ طول مسافات الشوارع التي تم تزيينها 130 كيلومتراً من الطرق الحضرية والحيوية، إضافة للطرقات السريعة والخارجية بإجمالي 37 طريقاً، إلى جانب تزيين 500 نخلة على امتداد الطرق الحضرية، وتركيب أكثر من 1000 علم، تم توزيعها على مختلف مناطق مدينة العين.

وقالت المهندسة لطيفة الكويتي، مدير المشروع، إن بلدية مدينة العين قامت بتنويع الشعارات والرموز المستخدمة في الزينة، لتتضمن تشكيلات ورموزاً مستوحاة من البيئة المحلية لتشكل لوحة مضيئة تعكس وتعمق إنجازات اتحاد الإمارات، إضافة إلى استخدام مجموعة من رموز المناسبة الوطنية الغالية على قلوب شعب دولة الإمارات، مثل الرقم 53، وعلم الإمارات، وكلمة عيشي بلادي باللغتين العربية والإنجليزية.

وأضافت أن البلدية ركزت على محاور الإبداع والابتكار في زينة عام 2024، من خلال عملية اختيار التصاميم والمواد التي تراعي اشتراطات الاستدامة، إضافة إلى استخدام أحدث التقنيات في مجال الإنارة، واعتماد تقنية التوقيت لتعطي الزينة الانطباع بالحركة الدائمة، مع استخدام الإنارة المحافظة على البيئة.

وشملت الشوارع التي تم تزيينها بتشكيلات وشعارات عيد الاتحاد الطرقات الحيوية والحضرية والجسور والدوارات وتقاطعات الإشارات الضوئية والطرقات السريعة، كطريق طحنون بن محمد وطريق العين - أبوظبي، إضافة لطرقات القصور والطرقات المؤدية لاحتفالات عيد الاتحاد.

وحرصت البلدية على تطبيق أفضل الممارسات والإجراءات الخاصة بالسلامة، عند تركيب زينة عيد الاتحاد من خلال استخدام المواد ذات الجودة العالية، التي من شأنها توفير الطاقة والأمان، مع اختيار الألوان والانبعاثات الضوئية التي لا تؤثر على مستخدمي الطرق، إضافة إلى استخدام إضاءات صديقة للبيئة حفاظاً على الاستدامة.