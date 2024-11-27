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حاكم رأس الخيمة يأمر بالإفراج عن 1053 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53

حاكم رأس الخيمة يأمر بالإفراج عن 1053 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53
27 نوفمبر 2024 20:26

أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن 1053 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في إمارة رأس الخيمة، ممن يقضون عقوبات متفاوتة، وصدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53.
 يأتي هذا الأمر انطلاقاً من حرص صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على التخفيف من معاناة أسرهم، ومنح المفرج عنهم فرصة أخرى لبدء حياة جديدة.
  ووجه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أمر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن المشمولين بالعفو من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة، وبالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في أسرع وقت.
  وقال سعادة المستشار حسن سعيد محيمد، النائب العام لإمارة رأس الخيمة، إن مكرمة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، تأتي في إطار حرص سموه على منح المشمولين بالعفو الفرصة لمعاودة الاندماج في نسيج المجتمع.
 وتوجه سعادة النائب العام بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، على أمره السامي الذي أدخل البهجة والسعادة إلى نفوس الأسر التي تنتظر الالتقاء بذويها.
  كما توجه بالشكر إلى سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء، على متابعته الدائمة والمستمرة والتي يوليها للنيابة العامة والقضاء في رأس الخيمة.

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