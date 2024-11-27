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علوم الدار

الإمارات وأذربيجان توقعان مذكرة تفاهم لدعم إزالة الألغام

خلال توقيع مذكرة التفاهم (وام)
28 نوفمبر 2024 01:30

باكو (وام)

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وقعت دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان مذكرة تفاهم لدعم برنامج إزالة الألغام في منطقة ناغورنو كاراباخ المتأثرة بالنزاع في أذربيجان بمساهمة بلغت 5 ملايين دولار. 
وقع الاتفاقية من الجانب الإماراتي محمد مراد البلوشي، سفير الدولة لدى جمهورية أذربيجان، ومن الجانب الأذربيجاني فوغار سوليمانوف، مدير إدارة مؤسسة «أناما» المتخصصة في إزالة الألغام. 
تأتي هذه المبادرة امتداداً للدور الإنساني العالمي الذي تضطلع به دولة الإمارات، حيث قدمت سابقاً دعماً ملموساً لجهود إزالة الألغام في دول عدة، بما في ذلك العراق، لبنان، وأفغانستان، من خلال تمويل مشاريع إزالة الألغام وإعادة تأهيل المناطق المتضررة.
وقد حرصت دولة الإمارات على توفير الدعم الفني والمادي لتخفيف المعاناة عن المدنيين، وتعزيز فرص التنمية المستدامة في تلك المناطق.
وتعكس هذه الشراكة مع أذربيجان استمرار التزام دولة الإمارات بنهجها الإنساني الراسخ، وسعيها لبناء شراكات فاعلة تخدم الأمن الإنساني والتنمية المستدامة في العالم.

الإمارات وأذربيجان
أذربيجان
الإمارات
الألغام
نزع الألغام
ناجورنو كاراباخ
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