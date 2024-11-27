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علوم الدار

صقر غباش يرحب في اتصال هاتفي مع نبيه بري بإعلان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل

صقر غباش يرحب في اتصال هاتفي مع نبيه بري بإعلان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل
27 نوفمبر 2024 22:29

أجرى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي اتصالاً هاتفياً مع معالي نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، رحب فيه بالإعلان عن دخول وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ، كما شدد معاليه على دعم دولة الإمارات للبنان وأمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه.
 وقال معاليه إن دعم دولة الإمارات للشعب اللبناني يأتي في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مؤكداً موقف دولة الإمارات ودعمها الراسخ للبنان وسيادته الوطنية وسلامة أراضيه واستعادة مكانته على الساحة العربية والإقليمية والدولية.
كما ثمن معاليه جميع الجهود الدولية المبذولة التي تقود إلى استعادة السلم والأمن والأمان في المنطقة، وتحقيق الاستقرار، والازدهار، والسلام.
من جانبه تقدم رئيس مجلس النواب اللبناني بالشكر لدولة الإمارات قيادة وحكومة ومجلساً وشعباً، مثمناً الدعم الكبير التي قدمته دولة الإمارات للبنان خلال أزمتها، الذي جاء تعبيراً عن عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وتجسيداً لمبادئ الأخوة التاريخية، متمنياً لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار.

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المصدر: وام
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