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2878 حملة على مراكز التجميل في أبوظبي

2878 حملة على مراكز التجميل في أبوظبي
28 نوفمبر 2024 01:29

أبوظبي (الاتحاد) 

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نفذت بلدية مدينة أبوظبي، خلال الربع الثالث من العام الجاري، 2878 حملة تفتيشية على مراكز التجميل وصالونات الحلاقة الرجالية وصالونات الأطفال، داخل جزيرة أبوظبي وخارجها، من خلال قطاع خدمات البلدية، إدارة الصحة العامة، وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وتوعية أصحاب هذه المنشآت والعاملين فيها بأهم الاشتراطات الصحية الواجب توافرها والالتزام بها.
وتكثف البلدية هذا النوع من الحملات قبيل الأعياد والمناسبات الرسمية، فتزامناً مع قرب الاحتفال بعيد الاتحاد الـ53، نفذت البلدية من خلال إدارة الصحة العامة حملة توعية بالنظافة العامة وبالاشتراطات الصحية الواجب توافرها في مراكز التجميل وصالونات الأطفال، حيث استمرت الحملة لمدة 10 أيام متواصلة داخل جزيرة أبوظبي وخارجها، وأجريت خلالها نحو 450 زيارة تفتيشية على هذه المنشآت.
وحرص مفتشو البلدية على التأكد من تطبيق جميع الاشتراطات الصحية في هذه المراكز، وتوعية أصحابها والعاملين فيها بأهمية النظافة العامة، والالتزام بالاشتراطات الصحية في هذه المنشآت، وبضرورة إجراء النظافة المستمرة والدورية، حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع.
جدير بالذكر أن بلدية مدينة أبوظبي نفذت من خلال قطاع خدمات البلدية- إدارة الصحة العامة 7.724 حملة ميدانية تفتيشيـة متنوعة، خلال الربع الثالث من العام الجاري، منها 2.878 حملة على مراكز التجميل، و1.013 على برادات مياه الشرب، و895 زيارة لمنشأة خاضعة للرقابة البيطرية.

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