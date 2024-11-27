الخميس 28 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«سلال» توقع اتفاقية مساطحة مع «كيزاد»

«سلال» توقع اتفاقية مساطحة مع «كيزاد»
28 نوفمبر 2024 01:29

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: حريصون على تعزيز علاقاتنا مع دول العالم المختلفة
رئيس الدولة يعتمد إطلاق شركة «XRG» لتلبية الطلب العالمي على الغاز الطبيعي والطاقة منخفضة الكربون

أعلنت «سلال»، الشركة الرائدة في مجال المنتجات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية في إمارة أبوظبي، عن توقيع اتفاقية مساطحة مع مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في المنطقة، وذلك على هامش معرض أبوظبي الدولي للأغذية (ADIFE).
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير مشروعين مبتكرين في مدينة العين الصناعية، يركزان على الزراعة المستدامة وتعزيز الإنتاج الغذائي المحلي.
يتضمن المشروع الأول، الذي يقام بالتعاون مع شركة إيريس العالمية المتخصصة في تكنولوجيا المناخ والزراعة المستدامة، إقامة مزرعة داخلية تمتد على مساحة 50.000 متر مربع، أي ما يعادل 10 ملاعب كرة قدم لزراعة التوت الفاخر وتوفير حلول لزراعة المنتجات عالية الجودة في المناخ الصحراوي لدولة لإمارات، ما يعكس التزام «سلال» بتعزيز الناتج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وتركز المبادرة الثانية على زراعة محاصيل عالية القيمة باستخدام تقنيات زراعية متطورة ضمن منظومة بيئية يتم التحكم بها على مساحة 100.000 متر مربع.
يعتمد هذا المشروع على أساليب متطورة لتقليل استهلاك الماء بشكل كبير، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الإنتاج على مدار السنة، وهو ما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات لتحقيق الاستدامة الغذائية والحفاظ على البيئة.

أبوظبي
معرض أبوظبي الدولي للأغذية
كيزاد
الإمارات
آخر الأخبار
جنود لبنانيون على متن آليات عسكرية في صور (رويترز)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يعلن بدء الانتشار جنوباً
28 نوفمبر 2024
طوابير طويلة من الأطفال النازحين ينتظرون توزيع الطعام في دير البلح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: الجوع في غزة وصل إلى مستويات حرجة
28 نوفمبر 2024
آليات إسرائيلية تهدم أملاكاً لفلسطينيين في الضفة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدعو إلى تحرك دولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي
28 نوفمبر 2024
لبنانيون على متن دراجة نارية قرب مبنى سكني متضرر في بيروت (رويترز)
الأخبار العالمية
فرنسا: سنشارك في مراقبة وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل
28 نوفمبر 2024
رئيس الدولة في صورة تذكارية مع السفراء الجدد لدى الإمارات ( تصوير: حمد الكعبي وعبدالله النيادي ومحمد الحمادي )
علوم الدار
رئيس الدولة: حريصون على تعزيز علاقاتنا مع دول العالم المختلفة
28 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©