«سلال» توقع اتفاقية مساطحة مع «كيزاد»

أبوظبي (وام)

أعلنت «سلال»، الشركة الرائدة في مجال المنتجات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية في إمارة أبوظبي، عن توقيع اتفاقية مساطحة مع مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في المنطقة، وذلك على هامش معرض أبوظبي الدولي للأغذية (ADIFE).

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير مشروعين مبتكرين في مدينة العين الصناعية، يركزان على الزراعة المستدامة وتعزيز الإنتاج الغذائي المحلي.

يتضمن المشروع الأول، الذي يقام بالتعاون مع شركة إيريس العالمية المتخصصة في تكنولوجيا المناخ والزراعة المستدامة، إقامة مزرعة داخلية تمتد على مساحة 50.000 متر مربع، أي ما يعادل 10 ملاعب كرة قدم لزراعة التوت الفاخر وتوفير حلول لزراعة المنتجات عالية الجودة في المناخ الصحراوي لدولة لإمارات، ما يعكس التزام «سلال» بتعزيز الناتج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

وتركز المبادرة الثانية على زراعة محاصيل عالية القيمة باستخدام تقنيات زراعية متطورة ضمن منظومة بيئية يتم التحكم بها على مساحة 100.000 متر مربع.

يعتمد هذا المشروع على أساليب متطورة لتقليل استهلاك الماء بشكل كبير، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الإنتاج على مدار السنة، وهو ما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات لتحقيق الاستدامة الغذائية والحفاظ على البيئة.