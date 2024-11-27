«السلامة الغذائية» تطلق منصة «أدافسا التعليمية»

أبوظبي (وام)

كشفت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أمس، عن أحدث ابتكاراتها في مجال الزراعة الرقمية، عبر إطلاق منصة «أدافسا التعليمية» خلال الأسبوع العالمي للغذاء ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للأغذية (أديف)، الذي يحتضنه مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) ويستمر حتى 28 نوفمبر الجاري.

تأتي هذه المبادرة في إطار مساعي الهيئة المستمرة لتعزيز المعرفة الزراعية، وإنشاء مجتمع زراعي رقمي متكامل يمكّن المزارعين المحترفين والهواة من التواصل وتبادل الأفكار والخبرات، حول أفضل الممارسات في مجالات الزراعة، الثروة الحيوانية، وسلامة الغذاء.

وتُعد «أدافسا التعليمية» منصة مبتكرة ونقلة نوعية لقطاع الزراعة والأمن الغذائي، إذ تجمع بين الخبرات النظرية والتطبيق العملي باستخدام تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وروبوتات الدردشة التفاعلية، وأدوات لحساب الري وتقييم الجدوى الاقتصادية، ما يسهل تفاعل المستخدمين مع المحتوى التعليمي ويساعدهم في تحسين الإنتاجية الزراعية.

وستكون المنصة متاحة باللغتين العربية والإنجليزية في مرحلة الإطلاق، مع وجود خطط مستقبلية لإضافة لغات أخرى مثل الهندية والأوردو والملي الم، وذلك لضمان وصول المحتوى التعليمي إلى أوسع شريحة ممكنة من المستخدمين، ودعم جهود الهيئة في توسيع نطاق المعرفة وتعزيز التواصل على المستوى العالمي.

وقال الدكتور عارف كلنتر المدير التنفيذي لقطاع التطوير والابتكار: «إن إطلاق منصة (أدافسا التعليمية) يأتي تجسيداً لرؤية قيادتنا الرشيدة، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بتعزيز الابتكار والمعرفة في المجال الزراعي والغذائي».

وأوضح أن المنصة تهدف إلى تمكين العاملين من الحصول على محتوى تعليمي متنوع يغطي جوانب حيوية في الزراعة، الثروة الحيوانية، وسلامة الغذاء، ويعزز القدرة على تطبيق ممارسات زراعية مستدامة.

وينسجم إطلاق منصة «أدافسا التعليمية» مع أهداف برنامج «ازرع الإمارات» الذي تم إطلاقه لدعم الإنتاج الزراعي المحلي وتعزيز الاكتفاء الذاتي الغذائي.

وتوفر منصة «أدافسا التعليمية» مجموعة واسعة من الخصائص الفريدة، التي تسهم في إثراء المعرفة ودعم الإنتاج الزراعي في الدولة، وهي متوفرة باللغتين العربية والإنجليزية.

وتتميز المنصة بتقديم دورات تدريبية متخصصة تغطي مواضيع متقدمة في الزراعة والثروة الحيوانية وسلامة الغذاء، يتم بثها مباشرة عبر الإنترنت، ما يتيح للمتدربين متابعة الدروس والتفاعل مع المدربين في الوقت الفعلي.

وتتضمن المنصة خدمة الاستشارات عن بُعد التي تُعد إحدى الأدوات الرئيسة لدعم المزارعين ويمكنهم من خلالها الاستفادة من نصائح خبراء الهيئة بشكل مباشر في مجالات متنوعة، مثل إدارة الموارد الزراعية، التقنيات الحديثة في الزراعة، والحفاظ على صحة النبات والحيوان.