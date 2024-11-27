«لا للتشتت أثناء القيادة».. حملة يطلقها «أبوظبي للتنقل»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، حملة توعية جديدة تحت شعار «لا للتشتت أثناء القيادة» تستمر طوال شهر نوفمبر تحت مظلة اللجنة المشتركة للسلامة المرورية في إمارة أبوظبي، وضمن جهوده المستمرة، للحد من حوادث الطرق، وتعزيز السلامة المرورية.

وتهدف الحملة إلى نشر الوعي بين جميع أفراد المجتمع حول مخاطر التشتت أثناء القيادة، والتأكيد على التركيز الكامل على الطريق، لضمان سلامة جميع مستخدمي الطريق على حدٍ سواء، بعد أن أضحى تشتت السائقين المسبب الأول للحوادث الجسيمة، ويتسبب بحوالي 50% من وفيات حوادث الطرق.

وبينت الدراسات أن نحو 80% من الحوادث تنطوي على شكل من أشكال التشتت، خلال الثلاث ثوانٍ الأخيرة قبل وقوع الحادث، وهي فترة رد الفعل الطبيعي للسائق للتصرف أثناء القيادة لأي من مفاجآت الطريق.

وتأتي الحملة تماشياً مع أهداف أبوظبي للتنقل في خفض أعداد الحوادث المرورية والإصابات الناجمة عنها، بما يساعد في الوصول إلى نظام نقل آمن ومستدام في إمارة أبوظبي، تجسيداً لرؤية وتوجيهات القيادة الحكيمة وللإسهام في تعزيز جودة الحياة، وجعل الإمارة مجتمعاً أكثر أماناً.

وتتضمن الحملة مجموعة من الأنشطة التوعوية والإعلامية التي تستهدف فئات مستخدمي الطريق كافة، من خلال وسائل الإعلام التقليدية، ووسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى فعاليات ميدانية، وتوزيع منشورات تتضمن توجيه رسائل للسائقين حول أهمية تجنب الانشغال بغير الطريق، كاستخدام الهاتف أو الانشغال مع الآخرين في المركبة أو الأكل والشرب، وغير ذلك من المشتتات، حيث بينت الإحصائيات أن السائقين الذين ينشغلون بهواتفهم أثناء القيادة معرضون للحوادث ثلاثة أضعاف الأشخاص الملتزمين.