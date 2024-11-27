«صناعة» تدعم 39 مصنعاً غذائياً إماراتياً

إبراهيم سليم (أبوظبي)

في خطوة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز مكانتها في السوق، أعلنت «صناعة»، المنصّة الإماراتية الداعمة للصناعات والمنتجات الوطنية في الدولة ومقرها أبوظبي، عن تخصيص مساحات مجانية في معرض أبوظبي الدولي للأغذية لـ39 مصنعاً وطنياً يعمل في مجال الصناعات الغذائية، منها منصات مجهزة بالكامل لمنتجات تحمل علامة «صُنع في الإمارات» لتشجيع الشركات على تبادل الفرص الاستثمارية في مجال صناعات الأغذية.

وقال محمد بن سالم بن كردوس العامري، رئيس مجلس إدارة «صناعة»: «حسب توجيهات القيادة الرشيدة بدعم الصناعة الإماراتية، تواصل المنصة للعام الثاني على التوالي تقديم مميزات للشركات الصناعية من خلال المشاركة في معرض أبوظبي الدولي للأغذية، لتسهيل تبادل الخبرات وعقد الشراكات بين المصانع الوطنية والمستثمرين المشاركين في المعرض».

وأضاف العامري: «نتقدم بالشكر إلى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على دورهم الداعم للقطاع الصناعي في الدولة، وعلى توفير الممكنات والحوافز والتسهيلات للمستثمرين، ونحن نعمل على دعم وجود شركاتنا الوطنية وتنافسيتها».