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علوم الدار

ولي عهد الفجيرة يشهد احتفالات جامعة العلوم والتقنية بعيد الاتحاد

ولي عهد الفجيرة يشهد احتفالات جامعة العلوم والتقنية بعيد الاتحاد
28 نوفمبر 2024 01:31

الفجيرة (وام)

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عيد الاتحاد
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شهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، فعاليات الاحتفال بعيد الاتحاد الـ53 في جامعة العلوم والتقنية بالفجيرة، بحضور الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير عام دائرة حكومة الفجيرة الرقمية. وتجول سمو ولي عهد الفجيرة، في المعرض المصاحب للاحتفالات، الذي تضمن الحرف اليدوية والمشغولات الحرفية وجسد الموروث الثقافي والاجتماعي لإمارة الفجيرة ودولة الإمارات احتفاءً بالمناسبة.
ووجه الدكتور علي أبو النور مدير الجامعة، في كلمته التي ألقاها خلال الحفل، التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بهذه المناسبة الوطنية الغالية، معرباً عن الشكر لسمو ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم والتقنية على حضور سموه احتفالات الجامعة بعيد الاتحاد الثالث والخمسين للدولة، والاحتفاء بذكرى انطلاق نهضة الدولة الشاملة، ومسيرة اتحادها المتين، التي قادها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مع إخوانه من الآباء المؤسسين.
حضر الاحتفالات الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

محمد الشرقي
الفجيرة
جامعة العلوم والتقنية
عيد الاتحاد
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