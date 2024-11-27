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علوم الدار

محمد الشرقي يستقبل سفراء الكويت وفيتنام والدنمارك

محمد بن حمد الشرقي لدى استقباله علي سالم الذايدي (وام)
28 نوفمبر 2024 01:31

الفجيرة (وام)

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استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، علي سالم الذايدي، القنصل العام لدولة الكويت الشقيقة لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة انتهاء مهامه.
ورحب سموه ولي عهد الفجيرة بالقنصل العام لدولة الكويت، متمنياً له التوفيق في مهام عمله المستقبلية، وأكد عمق العلاقات والروابط الأخوية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين.
من جانبه، تقدم علي سالم الذايدي بالشكر والتقدير لسمو ولي عهد الفجيرة على حفاوة الاستقبال، مشيداً بالتطور المشهود لإمارة الفجيرة على المستويات كافة. حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.
 كما استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، كلاً على حدة، نفوين ثانة ذيف، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى الدولة، وسعادة أندرس بيورن هانسن، سفير مملكة الدنمارك لدى الدولة.
ورحب سموه بالسفيرين اللذين قدما للسلام على سموه، متمنياً لهما التوفيق في أداء مهام عملهما وجرى خلال اللقاءين تبادل الحديث حول مختلف المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وبحث واستعراض العلاقات الثنائية بين الجانبين، بما يخدم تطور المصالح والتعاون بين الشعوب. وأشاد السفيران بالتطور التنموي والنهضة التي تشهدها إمارة الفجيرة، ودولة الإمارات، على المستويات كافة.
حضر اللقاءين الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

محمد الشرقي
الكويت
فيتنام
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ولي عهد الفجيرة
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