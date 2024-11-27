ولي عهد الشارقة يشهد تخريج طلبة دكتوراه وماجستير

الشارقة (وام)

شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، صباح أمس، حفل تخريج الفوج الثاني من طلبة الدكتوراه والفوج السادس من طلبة الماجستير بالأكاديمية، في تخصصات إدارة الشرطة والبحث الجنائي والجودة والتميز في العمل الأمني.

استهل حفل التخريج الذي أقيم على مسرح أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم. وشاهد سموه والحضور بعدها مادة مصورة تحدث فيها عدد من الخريجين من منتسبي البرامج الدراسية في الماجستير والدكتوراه عن آرائهم في المساقات الدراسية والمستوى التعليمي المتقدم الذي بلغته الأكاديمية، موجهين شكرهم وتقديرهم لكل من دعمهم في مسيرتهم الأكاديمية لاستكمال تعليمهم العالي. وألقى العميد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير عام أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية كلمة، رحب فيها بسمو رئيس مجلس الأكاديمية والحضور، معبراً عن فرحته بالاحتفاء بالخريجين.

وقال: «إن هذه مناسبة عزيزة علينا تتكرر كل عام، حيث تغمرنا والطلبة الخريجين الفرحة والسرور، ونحن نحتفي بجهد سنوات عدة بذلها الطلبة والقائمون على إعدادهم من الناحية الأكاديمية والتطبيقية، ونشكر سمو رئيس مجلس الأكاديمية على رعايته وحضوره، ما يؤكد اهتمامه وعنايته المستمرة بهذه المؤسسة التعليمية الأمنية، التي تؤهل سنوياً المئات من طلبة الدراسات العليا والبكالوريوس، والآلاف من منتسبي الأجهزة الشرطية على مستوى الإمارة والدولة».

حضور

شهد حفل التخريج كل من الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، ومعالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والدكتور منصور بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.