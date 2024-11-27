الخميس 28 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مبادرة لإشراك المجتمع بتصميم استراتيجيات جودة الهواء

شيخة الظاهري
28 نوفمبر 2024 01:31

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
"بيئة أبوظبي" تطلق استطلاع رأي لإشراك المجتمع في إيجاد الحلول البيئية
«بيئة أبوظبي» تنفذ مسوحات لرصد حركة الطيور المهاجرة

أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي، بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة إطلاق مبادرة لإشراك أفراد المجتمع في صياغة سياسات واستراتيجيات إمارة أبوظبي، لتحسين مستويات الضوضاء وجودة الهواء، حيث تتبنى هيئة البيئة - أبوظبي نهجاً يضمن دمج آراء ومقترحات الجمهور حول السياسات واللوائح والاستراتيجيات المقترحة قبل اعتمادها، لضمان أنها تعكس وتلبي احتياجات وتوقعات واهتمامات المجتمع المحلي. ومن خلال هذا المشروع، تهدف هيئة البيئة - أبوظبي، بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة إلى تطوير نهج شامل يعالج جودة الهواء والضوضاء والروائح معاً، ما يساهم في تحسين جودة الحياة لسكان أبوظبي.
وقالت د. شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي: «نحن نؤمن بتمكين أفراد المجتمع المحلي، من خلال إشراكهم في تصميم الحلول لأبرز التحديات التي تواجههم، حيث تؤثر جودة الهواء على صحة الأفراد ورفاهيتهم وجودة حياتهم اليومية.. كما نضع مبدأ (العمل المشترك) في صميم عملنا، ونتعاون باستمرار، وبشكل وثيق مع الجهات المعنية الرئيسية لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأبوظبي والحاجة إلى حماية البيئة، وشراكتنا مع مركز أبوظبي للصحة العامة هي نموذج مثالي في هذا الإطار».

هيئة البيئة
بيئة أبوظبي
مركز أبوظبي للصحة العامة
جودة الهواء
شيخة الظاهري
آخر الأخبار
جنود لبنانيون على متن آليات عسكرية في صور (رويترز)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يعلن بدء الانتشار جنوباً
28 نوفمبر 2024
طوابير طويلة من الأطفال النازحين ينتظرون توزيع الطعام في دير البلح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: الجوع في غزة وصل إلى مستويات حرجة
28 نوفمبر 2024
آليات إسرائيلية تهدم أملاكاً لفلسطينيين في الضفة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدعو إلى تحرك دولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي
28 نوفمبر 2024
لبنانيون على متن دراجة نارية قرب مبنى سكني متضرر في بيروت (رويترز)
الأخبار العالمية
فرنسا: سنشارك في مراقبة وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل
28 نوفمبر 2024
رئيس الدولة في صورة تذكارية مع السفراء الجدد لدى الإمارات ( تصوير: حمد الكعبي وعبدالله النيادي ومحمد الحمادي )
علوم الدار
رئيس الدولة: حريصون على تعزيز علاقاتنا مع دول العالم المختلفة
28 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©