مبادرة لإشراك المجتمع بتصميم استراتيجيات جودة الهواء

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي، بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة إطلاق مبادرة لإشراك أفراد المجتمع في صياغة سياسات واستراتيجيات إمارة أبوظبي، لتحسين مستويات الضوضاء وجودة الهواء، حيث تتبنى هيئة البيئة - أبوظبي نهجاً يضمن دمج آراء ومقترحات الجمهور حول السياسات واللوائح والاستراتيجيات المقترحة قبل اعتمادها، لضمان أنها تعكس وتلبي احتياجات وتوقعات واهتمامات المجتمع المحلي. ومن خلال هذا المشروع، تهدف هيئة البيئة - أبوظبي، بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة إلى تطوير نهج شامل يعالج جودة الهواء والضوضاء والروائح معاً، ما يساهم في تحسين جودة الحياة لسكان أبوظبي.

وقالت د. شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي: «نحن نؤمن بتمكين أفراد المجتمع المحلي، من خلال إشراكهم في تصميم الحلول لأبرز التحديات التي تواجههم، حيث تؤثر جودة الهواء على صحة الأفراد ورفاهيتهم وجودة حياتهم اليومية.. كما نضع مبدأ (العمل المشترك) في صميم عملنا، ونتعاون باستمرار، وبشكل وثيق مع الجهات المعنية الرئيسية لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأبوظبي والحاجة إلى حماية البيئة، وشراكتنا مع مركز أبوظبي للصحة العامة هي نموذج مثالي في هذا الإطار».