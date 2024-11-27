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علوم الدار

290 مليار درهم قيمة «XRG» الاستثمارية

290 مليار درهم قيمة «XRG» الاستثمارية
28 نوفمبر 2024 01:31

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت «أدنوك» أن القيمة المؤسسية لـ«XRG»، الشركة الاستثمارية الدولية الرائدة في مجالي الطاقة منخفضة الكربون والكيماويات، تبلغ أكثر من 290 مليار درهم (80 مليار دولار).
وتهدف الشركة الجديدة التي جرى اعتمادها من قبل مجلس إدارة «أدنوك»، إلى زيادة قيمة أصولها بأكثر من الضعف، خلال العقد المقبل، من خلال الاستفادة من النمو في الطلب على الطاقة منخفضة الكربون والكيماويات، مدفوعاً بالتوجهات العالمية الرئيسة الثلاثة المتمثلة في: النقلة النوعية في منظومة الطاقة، والنمو السريع للذكاء الاصطناعي، ونهوض الاقتصادات الناشئة.
وستركز الشركة الاستثمارية التي ستزاول أعمالها بشكل مستقل مبدئياً على تطوير ثلاث منصات استراتيجية رئيسة لتحقيق القيمة، وهي: «منصة XRG العالمية للمواد الكيماوية» التي تهدف لأن تكون ضمن أكبر 5 شركات عالمية للكيماويات، وستركز على إنتاج وتوفير المنتجات الكيماوية والمتخصصة الضرورية للحياة المعاصرة لتلبية الزيادة المتوقعة بنسبة 70% في الطلب العالمي على الكيماويات بحلول عام 2050، و«منصة XRG العالمية للغاز» التي ستركز على بناء محفظة أعمال عالمية متكاملة في مجال الغاز للمساهمة في تلبية الزيادة المتوقعة بنسبة 15% في الطلب العالمي على الغاز الطبيعي على مدى العقد المقبل، باعتباره وقوداً انتقالياً مهماً، إضافة إلى الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بنسبة 65% بحلول عام 2050.
أما «منصة XRG للطاقات منخفضة الكربون»، فستركز على الاستثمار في الحلول الضرورية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقات منخفضة الكربون وتقنيات خفض الانبعاثات لدفع النمو الاقتصادي خلال مرحلة الانتقال في قطاع الطاقة. ومن المتوقع أن ينمو سوق الأمونيا منخفضة الكربون وحدها، بما يتراوح بين 70-90 مليون طن سنوياً بحلول عام 2040 مقارنة بالطلب الحالي الذي يقارب الصفر.
 وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة بتنفيذ مشاريع واستثمارات تدعم النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات وترسخ مكانتها العالمية الرائدة في مختلف القطاعات الاستراتيجية، وتنفيذاً لتوجيهات مجلس إدارة «أدنوك» بإعطاء الأولوية لتحقيق النمو النوعي، يمثل إطلاق شركة «XRG» فصلاً جديداً في النقلة النوعية التي تنفذها «أدنوك». يذكر أنه من المخطط أن تبدأ الشركة الجديدة مزاولة أعمالها رسمياً في الربع الأول من عام 2025، كما سيتم تنظيم يوم عالمي حول استراتيجية الشركة في العام نفسه.

أدنوك
الطاقة
الكربون
الذكاء الاصطناعي
الغاز
الغاز الطبيعي
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