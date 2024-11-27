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رئيس الدولة: حريصون على تعزيز علاقاتنا مع دول العالم المختلفة

رئيس الدولة في صورة تذكارية مع السفراء الجدد لدى الإمارات ( تصوير: حمد الكعبي وعبدالله النيادي ومحمد الحمادي )
28 نوفمبر 2024 01:32

أبوظبي (وام) 
تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد للدول الصديقة المعينين لدى الدولة، وذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالسفراء، خلال مراسم الاستقبال التي جرت في قصر الوطن في أبوظبي، وتمنى لهم التوفيق في مهامهم، بما يعزز العلاقات التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وبلدانهم في المجالات المختلفة، مؤكداً سموه أنهم سيجدون كل الدعم من قبل الجهات المعنية في الدولة في سبيل تسهيل أعمالهم.

كما أكد سموه حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع دول العالم المختلفة، والتي تقوم على أسس متينة من الاحترام المتبادل والعمل المشترك، بما يعود بالخير على الجميع.

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حضر المراسم كل من، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، وعدد من كبار المسؤولين.

أوراق اعتماد
فقد تسلم صاحب السمو رئيس الدولة، أوراق اعتماد كل من موسى ألمو أومارو، سفير جمهورية النيجر، وماريا بيلولفاس، سفيرة جمهورية أستونيا، وألبرتو أليخاندروفارخي أورنا، سفير جمهورية بيرو، وبدر الدين مولانا، سفير حكومة أفغانستان الإسلامية، وأشرفجان جولوف، سفير جمهورية طاجيكستان، وأناطول فانجيلي، سفير جمهورية مولدوفا، وكينيث ميليمو نجانجا، سفير جمهورية كينيا، وحاجي أحمد بن حاجي جمعة، سفير فوق العادة ومفوض لبروناي دار السلام، ودياميناتو سنغاري، سفيرة جمهورية مالي، وجيراردو بيريز فيغيروا، سفير جمهورية السلفادور، وآنالي سيسيليا باب، سفيرة بربادوس، وصديق فيصل رياض كويا، سفير جمهورية فيجي، وداتو تنغكو سراج الزمان بن تنغكو محمد عاريفين، سفير ماليزيا، وكين أوكانيوا، سفير اليابان، والبيرتو ليوناردو كافيلو، سفير جمهورية موزمبيق. 

 

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رئيس الدولة: حريصون على تعزيز علاقاتنا مع دول العالم المختلفة
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