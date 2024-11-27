مسابقات باحتفال «الإمارات للخدمات الصحية» بـ«عيد الاتحاد»

دبي (الاتحاد)

احتفلت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بعيد الاتحاد 53، في فعالية مميزة نظمتها بمقرها الرئيس بحضور الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام المؤسسة، وعدد من المدراء التنفيذيين، ومدراء الإدارات وموظفي المؤسسة. وأكد السركال في كلمته أن هذه المناسبة الوطنية الغالية تحمل في أعماقها معاني الوحدة والولاء والانتماء لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي أصبحت نموذجاً عالمياً للريادة، وقصة نجاح لا تعرف المستحيل، بفضل جهود قيادتنا الرشيدة ورؤية آبائنا المؤسسين، مضيفاً: «نحن في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وبقيادة فريق عملنا المتميز، نواصل دورنا المحوري في تحقيق تطلعات دولتنا في القطاع الصحي، مستلهمين قيم الاتحاد في مسيرتنا نحو المستقبل، وواضعين نصب أعيننا رفاه الإنسان وجودة الحياة كأولوية قصوى، بينما نجدد التزامنا بمواصلة الابتكار والتميز للتأسيس لمرحلة جديدة من مسيرة التقدم والازدهار التي يقودها وطننا الحبيب».