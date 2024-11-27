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علوم الدار

«الهوية والجنسية» تحتفل بعيد الاتحاد الـ 53

«الهوية والجنسية» تحتفل بعيد الاتحاد الـ 53
28 نوفمبر 2024 01:30

أبوظبي (وام)

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احتفلت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أمس، بعيد الاتحاد الـ 53 للدولة. شارك في الاحتفال اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، وعدد من مديري العموم والمديرين التنفيذيين والمسؤولين والموظفين بالهيئة. وأكد اللواء سهيل سعيد الخييلي، بهذه المناسبة، أن عيد الاتحاد الـ 53 مناسبة وطنية لتعزيز الانتماء والولاء للوطن والقيادة الحكيمة، وتعريف الأجيال الجديدة بماضيها المشرف ومنجزاتها الكبيرة في الحاضر، وفرصة لتجديد العهد للقيادة الحكيمة على الاستمرار في بذل كل الجهود لتحقيق الريادة، وإنجاز أهداف مسيرة التنمية، وتحسين جودة حياة المجتمع. وتضمنت احتفالات الهيئة، التي أقيمت في مبناها الرئيس بأبوظبي، عزف السلام الوطني، وعرض إنجازات دولة الاتحاد التي تحققت على يد الآباء المؤسسين، والأغاني الوطنية، إضافة لعرض أحدث أساليب مكافحة تهريب المخدرات والمتفجرات بواسطة الكلاب الجمركية التابعة لوحدة التفتيش الأمني الجمركي K9، وعرض فني لطلاب مدرسة عبدالله بن عتيبة، وقصيدة شعرية للشاعر محمد بن حماد الكعبي، ومسابقة ثقافية.

الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
عيد الاتحاد
سهيل سعيد الخييلي
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