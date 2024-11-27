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علوم الدار

وفد اللجنة المنظمة لـ«حصن الاتحاد 10» يزور مدارس العين

تعزيز حب الوطن وغرس روح الانتماء لدى الأجيال الشابة (وام)
28 نوفمبر 2024 01:30

أبوظبي (الاتحاد)

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في إطار الاستعدادات للعرض العسكري «حصن الاتحاد 10»، زار وفد من اللجنة المنظمة 8 مدارس تابعة لمنطقة العين التعليمية من مختلف المراحل الدراسية، ووجه الدعوة للطلبة والهيئات الإدارية والتدريسية لحضور «حصن الاتحاد 10» الذي سيتم تنظيمه السبت 14 من ديسمبر المقبل في مطار العين الدولي، ليحظوا بفرصة متابعة العرض من قلب الحدث، للتعرف على قدرات «حماة الاتحاد»، ودور قواتنا المسلحة الملهم في حماية الوطن والذود عن مكتسباته.
وهدفت الزيارات إلى تعزيز حب الوطن وغرس روح الانتماء لدى الأجيال الشابة، حيث قدم الوفد شرحاً حول التطور الكبير الذي يشهده العرض العسكري «حصن الاتحاد» الذي يبرز قوة وكفاءة قواتنا المسلحة منذ إطلاقه نسخته الأولى في عام 2017.
وخلال الزيارات، استمع الطلبة لشرح مبسط عن بعض الآليات العسكرية المستخدمة لدى القوات المسلحة، مما أثار إعجابهم واهتمامهم الكبير. 
كما تضمنت الزيارات لحظات مميزة تم خلالها توزيع هدايا تذكارية تحمل شعار القوات المسلحة والعلم الإماراتي على جميع الحاضرين، مع حرص خاص على إشراك أصحاب الهمم في هذه التجربة الفريدة.
واشتملت قائمة المدارس التي تمت زيارتها مدرسة الطموح من الحلقة الأولى، ومدرسة مريم بنت سلطان من الحلقة الثانية، ومدرسة الشاهين، ومدرسة الفوعة، ومدرسة الإمارات الوطنية، ومدرسة صقور الإمارات، ومدرسة الاتحاد الوطنية، ومؤسسة زايد العليا.
واختتمت بالتقاط صور جماعية تجمع الطلبة وأعضاء الوفد، إلى جانب الآليات العسكرية، لتوثيق هذه اللحظات الوطنية التي تعكس قوة الترابط بين القوات المسلحة وأفراد المجتمع كافة.

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مدارس العين
القوات المسلحة الإماراتية
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