سعود بن صقر يفتتح متحف الاتحاد للماء والكهرباء في رأس الخيمة

افتتح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مساء اليوم، متحف الاتحاد للماء والكهرباء، في مجمع سعود بن صقر للطاقة والابتكار، بمنطقة البريرات في رأس الخيمة، بحضور الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للماء والكهرباء، والمهندس يوسف آل علي، الرئيس التنفيذي للشركة، وعدد من كبار المسؤولين، وذلك بالتزامن مع احتفالات الشركة بعيد الاتحاد الـ 53.

وأكد سموه على أهمية توثيق المسيرة التنموية الناجحة لدولة الإمارات وأهم المحطات التاريخية التي مرت بها للوصول إلى مكانتها المرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأهمية تأسيس المتاحف التي تحتوي على الصور والوثائق الأرشيفية والمقتنيات والأجهزة القديمة المستخدمة في تنفيذ المشاريع التنموية، كمصدر موثوق للبحث العلمي والتاريخي للدولة باعتبارها أحد أبرز روافد النهضة الإماراتية التي تعكس جهود أبناء الوطن ومشاركتهم الفاعلة في الجهود التنموية التي شهدتها الإمارات بكل تحدياتها منذ مرحلة التأسيس قبل 53 عاماً في رحلة مليئة بالعطاء والتقدم والازدهار. وقام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بجولة في أقسام المتحف، حيث اطلع خلالها على ما يحتويه من صور ووثائق ومقتنيات قديمة توثق مسيرة الشركة ذات الهيكلية المطورة والتوجهات التوسعية والاستثمارية، متضمنة جميع المراحل التي مرت بها، بدءاً من الكيانات الأولى التي تم تأسيسها في الستينيات، ومروراً بوزارة الكهرباء والماء حتى نهايات القرن الماضي، ثم الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء مع مطلع القرن الحادي والعشرين وحتى العام 2020 .

واستمع سموه، والحضور إلى شرح واف من القائمين على المتحف الذي يعد جزءاً من مجمع سعود بن صقر للطاقة والابتكار، ومن المقرر أن يضم أيضاً عدداً من المشروعات التنموية الحديثة مثل محطة للطاقة الشمسية، بالإضافة إلى مركز للأرصاد الجوية، ومرافق أخرى، ووقع الاختيار على موقع محطة البريرات لتحليةِ المياه برأس الخيمة لتأسيس المتحف والمجمع والتي تعدّ من أقدم محطات تحلية المياه التابعة للشركة.

بعدها شهد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وكبار المسؤولين احتفالات الوزارة بعيد الاتحاد الـ 53، التي شملت فعاليات متنوعة وعروضاً تراثية جسدت قيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته الحكيمة، والاعتزاز بالمنجزات التنموية والحضارية لدولة الإمارات.