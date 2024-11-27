«الإمارات للإعلام» يزور عدداً من الأجنحة المشاركة في الكونغرس العالمي للإعلام

أبوظبي (الاتحاد)

زار محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، عدداً من الأجنحة المشاركة في الكونغرس العالمي للإعلام.

وشملت الجولة زيارة جناح شبكة أبوظبي للإعلام، حيث استعرض أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في الإنتاج التلفزيوني وتحرير الأخبار، مشيداً بمبادرات الشبكة لتعزيز حضورها على المستويين المحلي والعالمي.

كما زار جناح إمارة الشارقة، واطلع على الجهود الثقافية والإعلامية التي تقودها الإمارة لترسيخ مكانتها كمركز للمعرفة والثقافة.

وفي إطار الجولة، زار جناح مدينة دبي للإعلام، حيث استعرض الخدمات الإعلامية التي تقدمها المدينة لجذب الشركات العالمية والمحلية، مؤكداً أهمية التعاون بين المؤسسات الإعلامية لتعزيز تنافسية الإمارات كمركز إقليمي للإعلام. وتعرَّف، خلال زيارته إلى جناح إمارة رأس الخيمة، على المبادرات الإعلامية التي تسلط الضوء على الإمارة كمركز للسياحة والاقتصاد، وفي جناح إمارة الفجيرة، اطلع على المشاريع الإعلامية الهادفة لتعزيز التواصل المجتمعي ودعم المحتوى الإعلامي المتميز.

وقال محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام: «تجسِّد المشاركات في الكونغرس العالمي للإعلام مستوى الريادة والتميز الذي حققته المؤسسات الإعلامية في الدولة. ويعكس هذا المؤتمر التزام الإمارات برؤيتها لتكون مركزاً عالمياً للإعلام والابتكار، ويبرز قدرتنا على مواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع الحيوي».

واطلع في جناح شبكة الإذاعة العربية، على استراتيجيات الشبكة في مجال البث الإذاعي الرقمي، مشيداً بدورها في تقديم محتوى إبداعي ومتنوع يلبي احتياجات مختلف شرائح الجمهور.

كما زار جناح شركة IMI، حيث اطلع على البرامج التدريبية التي تسهم في تطوير الكفاءات الإعلامية المحلية. واستعرض في جناح تريندز للبحوث والاستشارات الأبحاث الرائدة التي ترسم ملامح مستقبل الإعلام.