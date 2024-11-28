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علوم الدار

"الأرصاد" يكشف عن توقعاته للطقس في الإمارات

"الأرصاد" يكشف عن توقعاته للطقس في الإمارات
28 نوفمبر 2024 07:56

كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم، عبر حسابه في منصة إكس عن توقعاته للطقس في الدولة.

وتوقع الأرصاد، خلال اليوم بأن رياحاً شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحياناً وتصل سرعتها 55 كم/ ساعة والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً ويصل ارتفاع الموج 10 أقدام في عمق الخليج العربي وذلك من الساعة 07:00 الخميس 28/11/2024 وحتى الساعة 07:00 الأحد 01/12/2024.

 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المركز الوطني للأرصاد
الإمارات
الأرصاد
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