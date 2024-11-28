سيف بن زايد يلتقي مساعد وزير الأمن العام في جمهورية الصين

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، معالي ليو تشونغ يي، مساعد وزير الأمن العام في جمهورية الصين الشعبية الصديقة، وبحث معه أهمية تكامل الجهود الدولية في مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود.

وقال سموه عبر منصة إكس:"التقيت معالي ليو تشونغ يي، مساعد وزير الأمن العام في جمهورية الصين الشعبية الصديقة، وبحثنا أهمية تكامل الجهود الدولية في مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود، وناقشنا أوجه تطوير علاقات التعاون الثنائية في تعزيز تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن منظومات العمل الأمنية لدعم قدرات التنبؤ الاستباقي والحد من الجرائم بكفاءة عالية".