الخميس 28 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تشارك في اجتماع "الوزاري العربي للمياه" بالأردن

الإمارات تشارك في اجتماع "الوزاري العربي للمياه" بالأردن
28 نوفمبر 2024 10:30

 شاركت وزارة الطاقة والبنية التحتية في اجتماع الدورة السادسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه، الذي عقد أمس في المملكة الأردنية الهاشمية.

ترأس وفد الدولة، أحمد الكعبي وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل.

واستعرض الكعبي، في كلمته، جهود الإمارات في مواجهة ندرة المياه، من خلال تطوير استراتيجية وطنية للأمن المائي 2036، وبرامج مبتكرة لإدارة الطلب والإمداد المائي، وتعزيز استخدام تقنيات التحلية الحديثة وإعادة استخدام المياه المعالجة، مؤكدا التزام الإمارات بدعم الجهود العربية والدولية لمجابهة ندرة المياه لتحقيق الأمن المائي وأهداف لتنمية المستدامة.

أخبار ذات صلة
بينتشيتش وبادوسا تنضمان إلى «قائمة النجوم» في «مبادلة أبوظبي»
«أنكورا» و«غنتوت» يتنافسان على لقب كأس الاتحاد للبولو

وتم خلال الاجتماع استعراض "مبادرة محمد بن زايد للماء"، التي تهدف إلى تسريع الابتكارات في إيجاد حلول لمشكلة ندرة المياه وتعزيز تقنيات التحلية لضمان وصول عادل ومستدام إلى المياه النظيفة في جميع أنحاء العالم، وتم الإشارة إلى استضافة دولة الإمارات بالتعاون مع السنغال لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه في ديسمبر 2026 بهدف المساهمة في تسريع العمل العالمي نحو أهداف التنمية المستدامة للهدف السادس حول المياه.

وعرضت شركة طاقة لحلول المياه، تجربة دولة الإمارات الرائدة في إدارة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدام المياه المعالجة.

وزارة الطاقة والبنية التحتية
الأردن
الإمارات
آخر الأخبار
أنشيلوتي في مسألة مبابي: يفتقر إلى شيء من الثقة والحل هو التحلي بالصبر
الرياضة
أنشيلوتي في مسألة مبابي: يفتقر إلى شيء من الثقة والحل هو التحلي بالصبر
اليوم 12:44
الكونغرس العالمي للإعلام: twofour54 تكشف عن ثلاث خدمات متكاملة لتعزيز المشهد الإعلامي في أبوظبي
علوم الدار
الكونغرس العالمي للإعلام: twofour54 تكشف عن ثلاث خدمات متكاملة لتعزيز المشهد الإعلامي في أبوظبي
اليوم 12:33
«يويفا»: هذه المباراة عالية المخاطر والدليل الألعاب النارية !
الرياضة
«يويفا»: هذه المباراة عالية المخاطر والدليل الألعاب النارية !
اليوم 12:27
بينتشيتش وبادوسا تنضمان إلى «قائمة النجوم» في «مبادلة أبوظبي»
الرياضة
بينتشيتش وبادوسا تنضمان إلى «قائمة النجوم» في «مبادلة أبوظبي»
اليوم 12:21
سريلانكا(أرشيفية)
الأخبار العالمية
وفيات في فيضانات وانهيارات أرضية بسريلانكا
اليوم 12:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©