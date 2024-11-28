الإمارات في ديسمبر.. أجندة حافلة بالفعاليات العالمية

تستعد دولة الإمارات خلال شهر ديسمبر المقبل، لاستضافة وتنظيم مجموعة كبيرة من الفعاليات ذات الطابع الدولي التي تعزز مكانتها مركزا عالميا للأعمال والسياحة بأنواعها كافة.

ونجحت دولة الإمارات في التحول إلى واحدة من أهم الوجهات العالمية في استقطاب المعارض والمؤتمرات والملتقيات الدولية المتخصصة على مدار العام، فيما يشهد شهر ديسمبر المقبل قائمة طويلة من تلك الفعاليات التي يرصد أبرزها التقرير التالي:

"أسبوع أبوظبي للأعمال"

تستضيف أبوظبي فعاليات الدورةَ الأولى من "أسبوع أبوظبي للأعمال"، خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر 2024، التي تقام تحت شعار "إحداث الأثر، صنع الفرق"، وذلك بمشاركة أكثر من 150 متحدثاً وحضور نحو 8.000 مشارك من صنّاع القرار والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين الدوليين وروّاد الأعمال.

IDRA

وتنطلق في أبوظبي فعاليات المؤتمر العالمي للجمعية الدولية لتحلية المياه وإعادة الاستخدام "IDRA"والمعرض المصاحب له في الفترة من 8 إلى 12 ديسمبر 2024، وذلك تحت شعار "معالجة ندرة المياه".

وسيوفر المؤتمر والمعرض المصاحب له منصة تفاعلية لرواد الفكر والخبراء لاستعراض أبرز الحلول التقنية والتجارية في مجال معالجة ندرة المياه وتأمين مستقبل ومستدام للجميع.

- البيتكوين

يعقد مؤتمر البيتكوين، أكبر حدث عالمي للبيتكوين، مؤتمره الافتتاحي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أبوظبي يومي 9 و10 ديسمبر 2024، في مركز أدنيك أبوظبي حيث تعد هذه النسخة الإقليمية امتداداً لسلسلة المؤتمرات العالمية للبيتكوين.

- التنقل

وينظم مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، "المنتدى العالمي للتنقُّل ومدن الدراجات الهوائية 2024" يومي 18 و 19 ديسمبر المقبل، في أبوظبي.

الفورمولا1

وتشهد أبوظبي فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي لعام 2024، في نسخته الـ16، الذي يقام في الفترة من 5 إلى 8 ديسمبر 2024 في حلبة مرسى ياس على جزيرة ياس.

- "وورلديف دبـي"

وتستضيف دبي فعاليات منتدى "وورلديف دبي"، المتخصص بقطاع التجارة الرقمية والذي يقام يومي 4 و5 ديسمبر المقبل، ويجمع ممثلين عن أبرز المؤسسات والشركات والهيئات المختصة بقطاع التجارة الرقمية وما يزيد عن 5 آلاف زائر من 40 دولة.

-"ميبا"

وتشارك نحو 145 جهة عارضة في دورة هذا العام من معرض "ميبا" لطائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة التي تقام في دبي خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر المقبل.

ويوفر المعرض منصة لرسم ملامح مستقبل القطاع، ويتوقع أن يستقطب المعرض 10 آلاف زائر من 95 دولة.

- "الخمسة الكبار"

ويقام معرض "الخمسة الكبار - Big 5 Global "، أكبر معرض متخصص في قطاع البناء والتشييد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، في مركز دبي التجاري العالمي من 4 إلى 7 ديسمبر المقبل.

ويهدف إلى استضافة أكثر من 2,200 عارض وأكثر من 68 ألف مشارك من أكثر من 150 دولة، بدعم من وزارة الطاقة والبنية التحتية.

قمة التأثير الرياضي

وتستضيف دبي قمة التأثير الرياضي، التي تهدف إلى تعزيز التعليم والصحة والاستدامة في الرياضة، وتقام بالتعاون مع "مجلس دبي الرياضي"، يومي 4 و5 ديسمبر المقبل في فندق أتلانتس النخلة دبي، بحضور نخبة من الرياضيين والأبطال الأولمبيين والمؤسسات الرياضية العالمية، لمشاركة تجاربهم الرائدة في هذا المجال.

- "الشارقة للتسوق"

وأعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن موعد الموسم الجديد من "عروض الشارقة للتسوق"، الحدث السنوي الذي يجمع بين الترويج والتسويق والترفيه، الذي ينطلق في الفترة من 8 ديسمبر 2024 حتى 19 يناير 2025.

وتشمل فعاليات العروض مجموعة من الأنشطة التسويقية والترفيهية التي تغطي كافة مناطق ومدن الشارقة وأسواقها التي تستقبل الزوار من داخل وخارج الإمارة.