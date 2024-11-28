مهرجان الشيخ زايد يحتفي بعيد الاتحاد الـ53

يحتفي مهرجان الشيخ زايد في الوثبة، بعيد الاتحاد الثالث والخمسين، بأكبر وأضخم مهرجان يتضمن العديد من البرامج والفعاليات المنوعة، إضافة إلى إطلاق "مبادرة تعزيز الهوية الوطنية "، والتي تستمر حتى السابع من ديسمبر المقبل.

ويمثل المهرجان الخاص بعيد الاتحاد الحدث الأكبر والأشمل من حيث تنوع فعالياته التي ستقام طوال فترة الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية، والتي تهدف لتعزيز الهوية الوطنية.

وستشكل عروض الألعاب النارية وطائرات الدرون، واحدة من أهم فعاليات الاحتفال، والتي ستقام أربع مرات متتالية أيام 29 نوفمبر الجاري و1و2و3 ديسمبر المقبل .



ويطلق المهرجان مسابقة للتصوير خاصة بعيد الاتحاد مقسمة إلى عدة فئات يشارك فيها الزوار والهواة، ليقدموا أجمل صورة تعبر عن الفرحة والاحتفال بعيد الاتحاد.

ويشهد الاحتفال انطلاق " قافلة اليوم الوطني" داخل ساحة المهرجان، والتي نستعيد من خلالها واحدة من التقاليد الإماراتية القديمة، حين كانت تسافر القوافل محملة بالمتاع عبر مسارات ومسافات بعيدة، وهو ما سيعيد للأذهان تلك المشاهد التراثية.



ومن أهم فعاليات المهرجان "مبادرة المشي ألف كيلو" التي يشارك فيه جموع كبيرة من الشباب يطوفون عبر مناطق ومدن إمارة أبوظبي مشيا على الأقدام لمسافة ألف كيلو متر، وينضم إليهم أعداد أخرى من الشباب من كل منطقة يمرون بها، إلى أن تنتهي المبادرة في أرض مهرجان الشيخ زايد.

وضمن برنامج الاحتفال تنطلق مبادرة "تعزيز الهوية الوطنية" بإقامة كرنفال "أجمل زي وطني تراثي" وستقدم جوائز للمشاركين، وتتيح للزوار فرصة للمشاركة بارتداء الزي الوطني الإماراتي وإبراز أجمل التصاميم المستمدة من الملابس التراثية الإماراتية، وهو ما سيضفي طابعاً مميزاً احتفاليا ومبهجا على أجواء المهرجان ويعزز الهوية الوطنية.وتتضمن الفعاليات أكبر عرض لفرق الفنون الشعبية في ساحات المهرجان والتي تجسد التنوع وتؤكد التقاليد الإماراتية واعتزازها بفنونها الأصيلة، إضافة إلى مشاركة فرق الشرطة الإماراتية بعروض موسيقية استعراضية خاصة بجانب استعراضات فنية في الحركة والسير.



وسيكون لفرق الفنون الشعبية في أجنحة الدول المشاركة دور من خلال تقديم عروض خاصة لفنونهم التقليدية، مما يعكس روح المشاركة والمحبة وانفتاح الإمارات على مختلف الثقافات.



كما سيكون لعشاق التراث نصيب مع عروض الصقارين والسلوقي، وسيحظى عشاق الصقور بعروض خاصة بجانب التصوير مع الصقور المتواجدة في المهرجان.



وسيجد الزوار في مدخل البوابات ثلاث جداريات ضخمة يمكن لهم تسجيل تهنئتهم وأمنياتهم، وستحتفظ إدارة المهرجان بهذه الجداريات لتكون معرضاً كبيراً في نهاية الاحتفالات.



ومن بين أنشطة الاحتفال، الفعاليات الخاصة بالأطفال والتي تتضمن البرامج والمسابقات، بجانب تقديم الهدايا لهم، ومنها "كرنفال الشخصيات الكرتونية" الذي سيجد من خلاله الأطفال عددا من الشخصيات الكرتونية المحببة لهم تشاركهم الاحتفال، إضافة إلى المسابقات التي تتضمن ورش الرسم، والتلوين والألعاب التراثية، والعروض المسرحية ومسابقات الترفيه المختلفة وعروض مسرح الأطفال مع فعاليات محمية النوادر.



وتتضمن فعاليات الاحتفال معرض الصور الذي سيقام في "جناح ذاكرة وطن"، ويشمل مجموعة كبيرة من الصور النادرة لتاريخ الاتحاد ورحلة الدولة عبر 53 عاما من العمل والجهد والتطور، إضافة إلى قسم خاصة لصور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" ومسيرته في بناء الاتحاد والدولة.

وتهدف هذه الاحتفالات إلى تعزيز الهوية الوطنية والاحتفال بهذا الحدث العظيم في تاريخ دولة الإمارات، والتعبير عن الاعتزاز بالموروث الثقافي والقيم الوطنية، في أجواء مفعمة بالفخر والفرح تجمع الجميع تحت مظلة الإمارات.

وستقدم الفعاليات عبر مختلف أجنحة الدول المشاركة والقرية التراثية والدوائر الحكومية والرعاة، وستكون فرصة ليشارك الجميع في الاحتفال بهذه المناسبة، مع التأكيد على القيم الوطنية والتلاحم المجتمعي الذي يجمع كل من يعيش على أرض الإمارات.