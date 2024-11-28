"الكونغرس العالمي".. الإعلام الإماراتي يعزز مكانة الدولة عالمياً

عززت المؤسسات الإعلامية الإماراتية، خلال مشاركتها في النسخة الثالثة من الكونغرس العالمي للإعلام 2024، الذي انعقد تحت شعار "الرؤية، التمكين، التفاعل" في مركز أدنيك أبوظبي، مكانة دولة الإمارات على الساحة العالمية، لتؤكد دورها الريادي في قيادة مستقبل الإعلام، وذلك من خلال تقديم رؤى استراتيجية مبتكرة تسلط الضوء على التحولات الكبرى في مجال الإعلام الرقمي والابتكار في صناعة المحتوى.

وشهد الحدث حضورًا بارزاً من ممثلي المؤسسات الإعلامية من مختلف إمارات الدولة، مما يعكس التكامل والتنوع الإعلامي الذي تتمتع به الدولة.

وقال ناصر محمد اليماحي، المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، إن مشاركة الهيئة في الكونغرس العالمي للإعلام، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة ومدينة الفجيرة الإبداعية، تأتي في إطار استراتيجية حكومة الفجيرة لإبراز مقومات الإعلام في الإمارة.

وأوضح أن المشاركة تهدف إلى تسليط الضوء على الفعاليات والمناسبات المتنوعة التي تُنظم في الفجيرة، منها السياحية والاقتصادية والتجارية والرياضية والثقافية، مؤكداً أن الكونغرس العالمي للإعلام يمثل فرصة لتبادل الخبرات والتفاعل مع الحضور، فضلاً عن تعزيز التعاون مع المسؤولين والشركاء في قطاعات الإعلام المختلفة.

وأشار إلى أن الهيئة تهدف إلى تعزيز الحضور الإعلامي للإمارة عبر إدراج قطاع الإذاعة والتلفزيون ضمن مشاركتها في استوديو خاص بإذاعة وتلفزيون الفجيرة.

من جانبه، أكد الإعلامي محمد غانم، مدير عام هيئة إذاعة رأس الخيمة، أن الكونغرس العالمي للإعلام يعد حدثًا عالميًا حيويًا، يعزز التعاون بين المؤسسات الإعلامية والإعلاميين في مجالات متعددة مثل الإعلام الرقمي، مما يتيح فرصًا للتنسيق والتفاعل المباشر مع الخبراء وتوقيع الاتفاقيات المشتركة بين المؤسسات.

وأشار إلى أن الهيئة تشارك هذا العام تحت مظلة المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، حيث تم تخصيص استوديو خاص لإجراء اللقاءات في مكان الحدث.

من جهته قال عبد الله مراد المازمي، مدير قسم الإعلان والترويج في مدينة الشارقة للإعلام - شمس، إن مشاركتهم في الكونغرس العالمي للإعلام تهدف إلى تعزيز الابتكار الإعلامي ومواكبة التحولات التكنولوجية لتطوير قطاع الإعلام على المستويين المحلي والإقليمي.

وأوضح أن أبرز المبادرات التي قدمتها "شمس" خلال مشاركتها في الحدث شملت منصة "أبدع مع شمس" التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوليد محتوى مرئي ابتكاري يدعم صناع المحتوى، إضافة إلى "استوديوهات شمس" التي تهدف إلى تعزيز مكانة "شمس" مركزا لصناعة الأفلام والمسلسلات، فضلاً عن بودكاست "حديث شمس"، وهو منصة تفاعلية تهدف إلى نقل المعرفة من قيادات الهيئات الحكومية في الشارقة إلى الشباب.

وفي السياق ذاته، استعرضت شبكة "أبوظبي للإعلام" خلال الكونغرس العالمي للإعلام، مجموعة من الابتكارات التكنولوجية الرائدة، مثل الاستوديو الافتراضي، وتقنية "الصحفي الذكي" التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تقنية "المتحدث الذكي" التي تتيح تحويل الكلمات إلى لغات متعددة.

كما سلطت "مدينة دبي للإعلام" الضوء على أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف في القطاع الإعلامي لتحقيق تطور مستدام، واستعرضت تقرير "الاقتصاد الإبداعي الرقمي لعام 2024".

وركز إعلام "مدينة العين" على إبراز مبادرة "ضواحي العين"، التي تعد أول منصة رقمية مجتمعية تهدف إلى تعزيز ثقافة مدينة العين وتنمية أفكار الشباب لتبني مشاريع إعلامية نوعية.

ويسعى المكتب الإعلامي "لحكومة عجمان" من خلال مشاركته في الكونغرس العالمي للاعلام 2024 إلى تنفيذ استراتيجية إعلامية شاملة تهدف إلى تعزيز التواصل بين حكومة الإمارة والجهات الحكومية والمجتمع، فضلاً عن تحسين فعالية الاتصال الحكومي، وضمان إيصال رسائل إعلامية واضحة وشفافة تدعم مصالح المجتمع وتعزز التفاعل بين جميع الأطراف المعنية.