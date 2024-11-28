الكونغرس العالمي للإعلام: twofour54 تكشف عن ثلاث خدمات متكاملة لتعزيز المشهد الإعلامي في أبوظبي

كشفت twofour54، التابعة لمجموعة أدنيك والمركز الإعلامي الرائد في أبوظبي، عن ثلاث خدمات رئيسة ضمن فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام 2024. وهو ما يعزز دورها في توفير بيئة خدمات إعلامية متخصصة.

ويشمل ذلك تشغيل استوديوهات في المنطقة الإبداعية – ياس، واستحداث مجموعة متكاملة ومتطورة من الخدمات الإبداعية، وإنشاء منصة متنقلة وعالية الجودة مخصص لإعداد البودكاست، وذلك لتمكين المبدعين والارتقاء بالمنظومة الإعلامية في أبوظبي. ويمكن لزوار الكونغرس العالمي للإعلام مشاهدة عروض مباشرة وإنتاج المحتوى بصورة آنية عبر مرفق البودكاست، مما يتيح لهم استكشاف تنوعه وإمكاناته المتقدمة.

وصرّح حميد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «يجسّد إطلاق تلك الخدمات الجديدة التزامنا برعاية الابتكار الإعلامي وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للتميز الإبداعي والإنتاجي.



وتسهم تلك المبادرات في دعم الإمارة وجهة رئيسة لقطاع الإعلام ودفع عجلة نموه، وتعزيز التعاون بين المبدعين لتطوير القطاع وتشكيل مستقبله».



وتعمل الاستوديوهات الجديدة في المنطقة الإبداعية – ياس بكامل طاقتها، وتضم مسرحين صوتيين بمساحة 600 متر مربع لكل منهما، مصممين خصيصاً لإنتاج المحتوى التلفزيوني والرقمي، إضافةً إلى مجموعة من المشاريع الإعلامية الأخرى. وتتميز تلك الاستوديوهات بمرافق متكاملة تشمل غرف خضراء، وأجنحة للتجميل، ومساحات مخصصة للتحميل، ما يتيح مرونة تشغيلية للتصوير على مدار العام. وتقع الاستوديوهات على بُعد 10 دقائق فقط من مطار أبوظبي الدولي، وهو ما يعزز من مكانة المنطقة الإبداعية – ياس كوجهة ترفيهية متكاملة ومصممة خصيصاً للترفيه، والألعاب تُعّد الأولى من نوعها في دولة الإمارات.



كما استحدثت twofour54 محفظة خدمات إبداعية جديدة تهدف إلى دعم منظومة الإعلام بشكل متكامل. وتعمل تلك الخدمات على ربط المؤسسات بالشركاء المناسبين من داخل المنظومة لصناعة المحتوى، بما يضمن تقديم الدعم الشامل من الفكرة إلى التوزيع، وبالتالي فتح آفاق جديدة لنمو الأعمال وتعزيز القيمة المضافة.

وتتكوّن الإضافة الثالثة في المجموعة، المنصة المتنقلة لإعداد البودكاست التي تقدمها twofour54، وتوفر جناحاً مرناً واحترافياً مثالياً لإنتاج البودكاست وبث الفيديوهات من مواقع متعددة. وجرى تجهيزها بأحدث تقنيات إلغاء الضجيج ومعدات صوتية ومرئية عالية الجودة، لتلبية احتياجات صانعي المحتوى الراغبين في التنقل دون التأثير على جودة الإنتاج.



وأشار مارك وايتهيد، الرئيس التنفيذي ل twofour54 إلى أن تلك الموارد المتطورة تؤكد التزام المنطقة الإبداعية بتمكين صانعي المحتوى ببيئة تلبي احتياجاتهم الإبداعية وتتيح لهم الازدهار. وتعزز استوديوهات المنطقة الإبداعية – ياس، ومنصة البودكاست المتنقلة، وخدماتنا الإبداعية المجددة مكانة أبوظبي كمركز رائد للإعلام، ورعاية نظام إعلامي حيوي لأصحاب الرؤى الإبداعية.



وتعرض twofour54 تلك التطورات خلال الكونغرس، وتعزز دورها الأساسي في قيادة الابتكار الإعلامي وتمكين المبدعين من الموارد التي يحتاجونها للتألق في مشهد الصناعة المتطور.



للتعرف على الخدمات الجديدة التي تقدمها twofour54 أو للاستفسار حول مرفق البودكاست، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: produce@twofour54.com.