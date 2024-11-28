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علوم الدار

عبدالله بن زايد يلتقي رؤساء الوفود المشاركة في مؤتمر وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بالوطن العربي

عبدالله بن زايد يلتقي رؤساء الوفود المشاركة في مؤتمر وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بالوطن العربي
28 نوفمبر 2024 13:27

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، رؤساء وفود الدول والمنظمات المشاركة في المؤتمر التاسع عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، والذي تستضيفه دولة الإمارات، بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم«الألكسو» يومي 27 و28 نوفمبر الجاري في أبوظبي تحت شعار «نظام تعليم عال مرن مواكب للتغيرات العالمية السريعة والمطّردة».
ورحب سموه برؤساء الوفود، مؤكداً أن التعليم يعد من الأولويات الوطنية في دولة الإمارات، ويأتي في صدارة خططها التنموية، معرباً عن تمنياته بأن يخرج المؤتمر بتوصيات وآليات عمل ترتقي بجودة قطاع التعليم العالي في العالم العربي وتعزز تنافسيته.
وانطلق اليوم الاجتماع الوزاري لـ«الوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي» حيث تسلمت دولة الإمارات رئاسة المؤتمر.
ويشهد الاجتماع استعراض تجربة دولة الإمارات في تطوير منظومة التعليم العالي، وعرض تقرير حول تنفيذ توصيات المؤتمر الثامن عشر «18»، والذي عقد بالجزائر في ديسمبر 2021، وإقرار توصيات المؤتمر التاسع عشر «19»، كما سيصدر عن المؤتمر «إعلان أبوظبي» بشأن تطوير نظم التعليم العالي والبحث العلمي العربية.

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