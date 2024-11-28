نجاح أول تجربة لإنتاج السيلاج العضوي في مزرعة مليحة

نجحت تجربة مزرعة مليحة في زراعة الذرة الصفراء لإنتاج علف السيلاج العضوي، لتغذية أبقار مزرعة الألبان، التي تم حصادها اليوم، حيث كانت زراعتها في 3 سبتمبر الماضي بمساحة 12.5 هكتار، ويضمن اكتمال حلقة الغذاء العضوي النظيف،الذي يُعدّ جزءاً مهماً من رؤية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.

وأكّد سعادة الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإنتاج الزراعي والحيواني (اكتفاء)، أن أهم مرتكزات منظومة الشارقة للأمن الغذائي المستدام، هو اعتمادها على الاقتصاد الدائري، ما أسهم في ابتكار تجارب زراعية ناجحة، حققت الاستدامة، وحافظت على البيئة وجودة التربة.

وقالَ: بعد نجاح التجربة الأولى في زراعة الذرة الصفراء، يعمل الباحثون الزراعيون في المزرعة على تطوير زراعة إنتاج الأعلاف سواء الخضراء أم الجافة، وتوفير أعلاف عضوية تكفي أبقار المزرعة للألبان، إضافة إلى تحسين نوعية وخصوبة التربة.

وأضاف، بعد وصول الذرة إلى الفترة العمرية المناسبة تمت عملية الحصاد بمعدات متخصصة، تقوم بقطع كامل نبات الذرة، ثم فرمه إلى قطع صغيرة الحجم، بعد ذلك نقلها إلى مزرعة مليحة للألبان، حيث تتم تغطيتها بالكامل بمواد بلاستيكية، لمنع تعرضها للهواء كي تكتمل عملية تخمر المحصول وتحوله إلى سيلاج، موضحا أن فترة التخمر تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، وصولاً إلى علف سيلاج الذرة العضوي، بهدف ضمان أن تكون كل مدخلاتنا وتغذية أبقار المزرعة من أعلاف عضوية.

يُذكر أن السيلاج يمتاز بمحافظته على المكونات والقيمة الغذائية للأعلاف، فلا يحدث أي فقدان للمكونات الغذائية، كما يحدث في الأعلاف المجففة، وهو مستساغ أكثر للأبقار، وذلك لأنه يشبه العلف الأخضر، و يحتوي السيلاج على نسبة بروتين تُقدر بنحو 8- 9% من الوزن الكلي، كما يُعدّ مصدراً مهماً للطاقة لدى الأبقار، وذلك عن طريق تخمر النشاء والسكر الموجودين في حبوب الذرة التي تشكل 40% من وزن السيلاج.