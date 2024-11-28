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مركز سالم بن حم يحتفي بعيد الاتحاد في جلسة (زايد في الذاكرة)

مركز سالم بن حم يحتفي بعيد الاتحاد في جلسة (زايد في الذاكرة)
28 نوفمبر 2024 16:30

 بمناسبة اليوم الوطني الـ53، أقيم في مركز سالم بن حم الثقافي بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية جلسة بعنوان "زايد في الذاكرة"، وذلك بحضور الشيخ مسلم بن حم العامري، رئيس مجلس إدارة المركز ، وأحمد صالح الحميري نائب مدير الجامعة لقطاع التطوير والاستثمار ، بالاضافة لعدد من أعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية بالجامعة ونخبة من طلاب الجامعة.

وقد أشار بن حم: إنجازات المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه،، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، تُعتبر حجر الزاوية في النهضة التي شهدتها الإمارات منذ قيام الدولة، فقد قاد الشيخ زايد بحكمته ورؤيته الاستراتيجية، عملية تأسيس الدولة، وأرسى دعائم التنمية والتطور في مختلف المجالات، نحن هنا اليوم لنحتفي باليوم الوطني الإماراتي، ولنتذكر إنجازاته التي حولت الإمارات من مجموعة من الإمارات المتفرقة إلى دولة واحدة قوية ومزدهرة.

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وأضاف بن حم: أن المغفور له امتلك قلباً عامراً بالعطاء للجميع، ولا تقف أمام مواقفه الإنسانية الحدود، بل تتجاوزها إلى كل بقاع الأرض، وقد كانت ولاتزال أياديه تمتد في صمت لتبني مدرسة أو مسجداً أو مستشفى أو مدينة سكنية، وذلك من خلال أبنائه ومؤسساته الخيرية التي أنشأها، رحمه الله، وإن المغفور له، أسهم في رفعة شعب الإمارات والارتقاء بالدولة، وإن علاقته مع أبناء شعبه كانت قائمة على أساس متميز يدل على الأبوة، والبساطة في التعامل، والعناية بالمواطنين.

عيد الاتحاد
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