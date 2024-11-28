الخميس 28 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

توقعات بانخفاض جديد في درجات الحرارة غدا

توقعات بانخفاض جديد في درجات الحرارة غدا
28 نوفمبر 2024 17:22

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا مغبرا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق، مع انخفاض آخر ملحوظ في درجات الحرارة.
الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر، مثيرة الغبار والأتربة على اليابسة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية. وتكون شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 20 إلى 35 كم/س تصل إلى 50 كم/س. الموج في الخليج العربي مضطرب إلى شديد الاضطراب أحياناً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 00:54، والجزر الأول عند الساعة 18:46 والجزر الثاني عند الساعة 05:29.
الموج في بحر عمان، مضطرب إلى متوسط. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة  21:32 والمد الثاني عند الساعة 08:00، والجزر الأول عند الساعة 14:26 والجزر الثاني عند الساعة 03:04.

أخبار ذات صلة
الطقس المتوقع على الإمارات غداً
الطقس صحو إلى غائم جزئياً غدا
المصدر: وام
حالة الطقس في الإمارات
حالة الطقس
الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
حميد بن راشد يفتتح معرض «لمحة عن متحف زايد الوطني» بعجمان
علوم الدار
حميد بن راشد يفتتح معرض «لمحة عن متحف زايد الوطني» بعجمان
اليوم 18:47
سرطان المعدة بين الممارسات الغذائية والتقاليد الصحية
علوم الدار
سرطان المعدة بين الممارسات الغذائية والتقاليد الصحية
اليوم 19:17
رودري يأمل في العودة إلى «السيتي» هذا الموسم
الرياضة
رودري يأمل في العودة إلى «السيتي» هذا الموسم
اليوم 19:16
التصنيف الجديد لمنتخبات «الفيفا»
الرياضة
التصنيف الجديد لمنتخبات «الفيفا»
اليوم 19:14
إنتر ميلان يفقد جهود بافارد للإصابة
الرياضة
إنتر ميلان يفقد جهود بافارد للإصابة
اليوم 19:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©