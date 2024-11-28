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علوم الدار

واجهة برج خليفة بحلة جديدة من الأضواء

واجهة برج خليفة بحلة جديدة من الأضواء
28 نوفمبر 2024 17:51

أعلنت شركة «إعمار العقارية» اليوم عن الانتهاء من تحديث شامل لإضاءة واجهة برج خليفة، المبنى الأطول في العالم، باستخدام نظام ديناميكي يجمع بين أحدث التقنيات وجماليات التصميم المعماري للبرج.
ومن المقرر أن يزاح الستار عن الإضاءة الجديدة أثناء احتفالات عيد الاتحاد لدولة الإمارات في أول ديسمبر المقبل، وذلك قبل الاحتفال بالذكرى الخامسة عشرة لافتتاح برج خليفة في الرابع من يناير 2025.
يحوّل النظام الجديد واجهة برج خليفة إلى لوحة ضوئية، ما يعزز تجربة الزوار ويؤكد على مكانة دبي بوصفها عاصمة عالمية للابتكار والتميز في التصميم.
وتطلّب تنفيذ المشروع ستة أشهر من التجارب لضمان السلاسة والانسيابية في دمج النظام الجديد بالهيكل المعماري للبرج، وبالاعتماد على تقنية «آر جي بي دبليو»، التي تستبدل الأضواء الثابتة بوحدات إضاءة قابلة للتحكم، ويتيح النظام الجديد تأثيرات بصرية معقدة تتناسب مع المناسبات الاحتفالية واليومية دون المساس بالأناقة المميزة للبرج.
وقال أحمد المطروشي، المدير التنفيذي لشركة إعمار العقارية: «لطالما كان برج خليفة رمزاً لما يمكن إنجازه حين تلتقي الرؤية بالابتكار، ونظام الإضاءة الجديد يبرهن على سعينا الدائم نحو التميز، ويحتفي بروح التقدم التي تتسم بها دولة الإمارات، ومع رفعنا الستار عن هذا التغيير المبهر أثناء الاحتفال بعيد الاتحاد واقترابنا من الذكرى الخامسة عشرة للبرج، نسطّر فصلاً جديداً في إرث هذا المعلم العالمي، تأكيداً على أن دبي مدينة لا تعرف حدوداً للطموح».

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