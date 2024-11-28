برعاية خالد بن محمد بن زايد.. أسبوع أبوظبي للأعمال يستضيف قادة عالميين في قطاعَي الأعمال والتكنولوجيا

يشارك نخبة من المتحدثين العالميين في الدورة الأولى من أسبوع أبوظبي للأعمال، التي تقام تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في الفترة من 4 ديسمبر إلى 6 ديسمبر 2024، في مركز أدنيك أبوظبي.

وتنظِّم الحدث غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ومكتب أبوظبي للاستثمار، بمشاركة أكثر من 150 متحدثاً من القيادات والمبتكرين والشخصيات المؤثِّرة في القطاعات التجارية والصناعية والخدمية، حيث يستعرضون قصص نجاحاتهم في مجال ريادة الأعمال، وتجاربهم أمام أكثر من 8,000 زائر يُتوقَّع حضورهم لـ10 فعاليات رئيسية.

ويقام أسبوع أبوظبي للأعمال تحت شعار «إحداث الأثر، صنع الفرق»، وتتمحور حواراته حول مواضيع الابتكار وريادة الأعمال، ويوفِّر منصة لأصحاب الأعمال والمبتكرين والشركات الصغيرة والمتوسطة للتعرُّف على أبرز الأفكار والتحليلات من قادة عالميين في العديد من المجالات.

وتضمُّ قائمة المتحدثين العالميين مارك راندولف، المؤسِّس والرئيس التنفيذي السابق لشركة نتفلكس، وجو مالون، مؤسس شركة مستحضرات التجميل البريطانية التي تحمل اسمه، وراندي زوكربيرج المسؤولة السابقة عن تطوير الأسواق في فيسبوك، ومحمد جودت، مدير الأعمال السابق لدى جوجل X، وديفيد كولتهارد، سائق سباقات الفورمولا 1 الشهير، وكلارنس سيدورف، اللاعب الشهير لكرة القدم.

وتتضمَّن الدورة الأولى من أسبوع أبوظبي للأعمال جلسات حوارية يشارك فيها ماغنوس أولسن، المؤسس والمدير العام لشركة كريم، وإيلي حبيب، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في أنغامي، اللذان يستعرضان رحلتهما في بناء أعمال بقيمة مليار دولار في شركتي كريم وأنغامي، ويقدِّمان أفكاراً قيّمة عن ريادة الأعمال والابتكار وتوسيع نطاق المشاريع بنجاح. وتشارك أيضاً كريستين تساي، المؤسِّس والرئيس التنفيذي لشركة 500 جلوبال في وادي السيليكون، للتحدُّث عن تجربتها في إرشاد آلاف الشركات الناشئة نحو تحقيق نموّها. وتدير الدكتورة سارة صبري، أول رائدة فضاء عربية، جلسة حوارية بعنوان «كيفية تحقيق الحلم المستحيل».

وقال سعادة شامس علي خلفان الظاهري، النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: «توفِّر الدورة الأولى من أسبوع أبوظبي للأعمال فرصة لمعرفة أحدث التوجُّهات والأفكار لنخبة من قادة الأعمال والشخصيات المؤثِّرة في العالم، والتي تُلهم العاملين في قطاع الأعمال، ما يُسهم في تحفيز نمو اقتصاد أبوظبي وتنويعه».

وأضاف سعادته: «يتيح أسبوع أبوظبي للأعمال فرصة استثنائية للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة وروّاد الأعمال لاكتساب الرؤى والتعرُّف على مختلف التوجُّهات، وفتح قنوات الاتصال لتأسيس علاقات عمل قوية، وهو ما يواكب التزام أبوظبي الراسخ بتهيئة أفضل الظروف لتسريع نمو الأعمال والارتقاء ببيئة الاستثمار. ونحرص على أن يؤدي الحدث دوراً فاعلاً في إثراء قطاع الأعمال في أبوظبي من خلال تعزيز الشراكات والتعاون بين القطاعين العام والخاص، ما يحقِّق مهمتنا للمساهمة في نمو اقتصاد المعرفة وتنويعه».

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