الخميس 28 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أمام محمد بن راشد.. ثلاثة قضاة في محاكم مركز دبي المالي العالمي يؤدون اليمين القانونية

أمام محمد بن راشد.. ثلاثة قضاة في محاكم مركز دبي المالي العالمي يؤدون اليمين القانونية
28 نوفمبر 2024 19:59

أمام صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أدى ثلاثة قضاة في محاكم مركز دبي المالي العالمي اليمين القانونية، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي. 
وأعرب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن أمنياته للقضاة الجُدد بالتوفيق في أداء رسالتهم، مؤكداً أن العدالة تشكّل قاعدة راسخة وأساسية لبناء مجتمع قوي واقتصادٍ مزدهر، بما تحمله المنظومة القضائية من مسؤولية كبيرة في ترسيخ سيادة القانون. 

وشدّد سموّه على أن النزاهة والشفافية من أهم القيم التي تأسس عليها مركز دبي المالي العالمي، الأمر الذي أهّله ليكون أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم، فيما يشكّل النظام القضائي عنصر دعم مهم ورئيس لصون هذه المكانة وتنميتها، بالعمل وفق ركائز متينة تستند إلى الكفاءة والاستقلالية. 
وقد أدى اليمين القانونية كلٌ من: القاضي توماس باثرست، والقاضي روجر ستيورت، والقاضية سابنا جانغياني، والذين أكدوا بدورهم اعتزازهم بالانتماء إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي، والتزامهم بالقيام بأدوارهم على النحو الذي يصون مكانتها كجهة قضائية لها سمعتها الناصعة على الصعيد العالمي، وبما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة جذب عالمية للأعمال والاستثمارات.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسي موريتانيا وألبانيا بذكرى استقلال بلديهما
محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 1169 من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي

حضر أداء اليمين القانونية سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، والقاضي وين ستيوارت مارتن، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، والقاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي.

المصدر: وام
محمد بن راشد
اليمين القانونية
قضاة
محاكم مركز دبي المالي العالمي
آخر الأخبار
حميد بن راشد يفتتح معرض «لمحة عن متحف زايد الوطني» بعجمان
علوم الدار
حميد بن راشد يفتتح معرض «لمحة عن متحف زايد الوطني» بعجمان
اليوم 18:47
عبدالله بن زايد يستقبل رئيس وزراء كوت ديفوار
علوم الدار
عبدالله بن زايد يستقبل رئيس وزراء كوت ديفوار
اليوم 21:11
«الحديريات» تتألّق في موسم الاحتفالات
الترفيه
«الحديريات» تتألّق في موسم الاحتفالات
اليوم 21:10
جانب من الاحتفال
التعليم والمعرفة
معهد الشارقة للتراث يحتفل بعيد الاتحاد الـ53
اليوم 21:10
«مصدر» تستكمل صفقة الاستحواذ على «تيرنا إنرجي»
اقتصاد
«مصدر» تستكمل صفقة الاستحواذ على «تيرنا إنرجي»
اليوم 21:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©